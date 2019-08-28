Росавиация выдала допуск на выполнение из Перми перелетов в Таиланд, Армению и Азербайджан

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуск авиакомпании «ИжАвиа» на выполнение полетов в Баку. Ведомство согласовало два вылета в неделю. С аналогичной частотой авиакомпания планирует летать из Перми в Ереван. На запрос "Ъ-Прикамье" в «ИжАвиа» сообщили, что пока не располагают информацией о начале перелетов.

Напомним, в июле Росавиация отозвала допуск «ИжАвиа» на выполнение перелетов из Перми в Вильнюс, Ташкент, Ереван и Наманган из-за невыполнения полетов.

Кроме того, допуск выдан авиакомпании Azur Air, которая планирует организовать перелеты из Перми в Утопао (Таиланд).

Одновременно с этим Росавиация согласовала отзыв допуска на перелеты по маршруту Пермь — Ереван у авиакомпании «Ред Вингс» по просьбе перевозчика.