Гостиничный комплекс Bridge Resort в Сочи выкупили структуры экс-главы Кабардино-Балкарии

Гостиничный комплекс Bridge Resort категории 4* у компании «Мостовик девелопмент» приобрели холдинговая компания «Синдика» и ООО «Рота-девелопмент». Об этом «Ведомостям» рассказал президент «Синдики» Олег Эскиндаров. По данным «СПАРКА», бенефициаром ХК «Синдика» является бывший глава Карачаево-Черкесской Республики и нынешний сенатор Арсен Каноков, а владельцем 76% уставного капитала «Роты-девелопмент» - бизнесмен и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Основным кредитором «Мостовика девелопмента» является ВЭБ.РФ. По данным издания, госкорпорация согласовала сделку по продаже гостиничного комплекса, но отель по-прежнему находится у нее в залоге.

Согласно официальному сайту гостиничного комплекса, Bridge Resort является семейным курортом, который включает в себя четырехзвездочный отель, медицинский и spa-центры, комплекс бассейнов, собственный пляж, рестораны, бары, конференц-залы, детские клубы и workout-площадки. Отель расположен в Имеретинской низменности в пешей доступности от Олимпийского парка, в двух минутах ходьбы от Черного моря и в 10 минутах езды до сочинского аэропорта Сочи.

По версии TopHotels, Bridge Resort ежегодно входит в ТОП-5 лучших отелей для семейного отдыха в России. По рейтингу портала Tripadvisor Travellers Choice, в 2018 году гостиничный комплекс занял первое место в номинации «лучший отель для семейного отдыха в России». Курорт предлагает отдых по системе «Все включено».

По данным «Ведомостей», комплекс был возведен к сочинской Олимпиаде компанией «Мостовик» Олега Шишова. На строительство 2 млрд руб. выделил ВЭБ.РФ. После завершения Олимпиады «Мостовик» был признан банкротом, а самого Шишова в 2016 году приговорили к четырем годам колонии за уклонение от налогов и мошенничество. Меньше чем через год он был досрочно освобожден.

Дмитрий Михеенко