Погода пугает

По данным Росгидромета, на территории России в последние десятилетия потепление климата происходило быстрее и сильнее, чем в среднем на Земле. Скорость современного роста глобальной температуры, вызванного в основном увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, составила за последние сорок лет около 0,17 °С за десять лет. Температура на территории России растет значительно быстрее — 0,45 °С за десять лет, и особенно быстро в Арктике, где скорость роста достигает 0,8 °С за десять лет.

Статистика свидетельствует и о растущем во всем мире ущербе от опасных погодных и климатических явлений — 90% самых тяжелых экономических потерь приходится на опасные гидрометеорологические явления: паводки, наводнения, сильный ветер, ливневые дожди, град, засухи, оставляя таким стихийным бедствиям, как извержения вулканов, цунами и землетрясения, лишь 10%. По данным Росгидромета, за период 1990–2000 годов на территории России ежегодно фиксировалось 150–200 нанесших ущерб опасных гидрометеорологических явлений. В последующие годы их число возросло до 250–300 в год, а начиная с 2007 года в среднем один раз в два года число таких явлений превышало 400. Опасные явления в двух последних десятилетиях оказались более интенсивными и разрушительными, чем когда-либо.