Словарь потепления

Эль-Ниньо (фаза Южной осцилляции) — колебание температуры поверхностного слоя воды в тропиках в восточной части Тихого океана. Возникает периодически во время католического Рождества раз в два-пять лет, продолжается весь следующий год, иногда дольше. Вызывает перестройку циркуляции в атмосфере и океане и имеет заметное влияние на климат.

Волны Россби (или планетарные волны) — воздушные волны, образующиеся в атмосфере умеренных широт. Возникают вследствие сдвига вихревых потоков из-за неодинаковости воздействия сил Кориолиса на разных широтах. Направляются с востока на запад. Их длина колеблется в пределах от нескольких десятков до нескольких тысяч километров. Принимают участие в формировании циклонов, антициклонов.

Сценарии RCP (Representative Concentration Pathways) — сценарии эволюции антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу в будущем. Используются четыре базовых сценария RCP 8.5, RCP 6.0, RCP 4.5, RCP 2.6. Цифры указывают на ожидаемую предельно допустимую величину радиационного форсинга (в Вт/м2) в 2100 году от начала «индустриальной эпохи». Чем меньше величина радиационного форсинга, тем более жесткие ограничения накладываются на выбросы парниковых газов в атмосферу. Таким образом, социально-экономическое развитие ограничивается лимитом на такие выбросы, обеспечивающим невыход за установленную границу изменений климата.