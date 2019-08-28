Вагоны готовят к профициту

Рынок оперирования железнодорожными вагонами стабилизировался, серьезных внутренних перестановок также не происходит, следует из рейтинга Infoline Rail Russia Top за первое полугодие. В преддверии появления профицита нефтяники стремятся, скорее, продавать кэптивных операторов или оптимизировать число вагонов, а угольщики, напротив, заканчивают формировать собственные парки. Очередной период высоких цен, замечают эксперты, не привел на рынок, в отличие от прошлого пика 2011–2012 годов, множество мелких и нестойких компаний, появились лишь считанные игроки, а банки и лизинговые компании стали осмотрительнее.

Снижение ставок на фоне перехода рынка оперирования к профициту и ухудшения конъюнктуры экспортных грузов пока не сказалось на позициях операторов вагонов, следует из рейтинга Infoline Rail Russia Top за первое полугодие. Состав первой тройки не изменился: Федеральная грузовая компания (ФГК, входит в ОАО РЖД), следом Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина и Globaltrans.

Вместе с тем СУЭК, которая в апреле купила «Нитрохимпром» (см. “Ъ” от 5 апреля), заняла третье место по объему перевозок. «Восток1520», в управлении у которого находился парк «Нитрохимпрома», опустился на 14-е место в рейтинге по парку в управлении. «У нас сегодня около 54 тыс. вагонов под управлением, чего достаточно для перевозки собственных объемов,— рассказывает директор по логистике СУЭК Денис Илатовский.— Кроме того, мы стали активнее работать на рынке предоставления вагонов под перевозку — в частности, на обратных рейсах после выгрузки в портах. Динамика будет зависеть от рыночной ситуации — можем как увеличить, так и снизить объем парка, отказавшись от части аренды».

«Традиционно кэптивные компании наращивают парк в период дефицита, поскольку собственный парк означает снижение рисков и транспортную безопасность,— говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.— В период профицита компании либо продают транспортные "дочки", как сделали на прошлом пике ММК, Evraz, "Металлоинвест", либо, как сейчас происходит в нефтеналиве, сокращают парк». При этом, отмечает эксперт, у профильных операторов дело обстоит иначе: идет консолидация, в нефтеналиве — усилиями «Нефтетранссервиса», «Трансойла» и RailGo, в сегменте сжиженных углеводородных газов — «СГ-транса» и созданной им совместно с СИБУРом Нефтехимической транспортной компании, в зерне — ГК РТК.

Эксперт добавляет, что в прошлый пик цен 2011–2012 годов лизинговые компании выдали много парка авантюристам. В этот раз они вели себя гораздо более консервативно, а среди появившихся игроков новых лиц почти нет. Так, увеличили парк «Транспортные технологии» Сергея Тертычного, начал сам оперировать «ВМ-Транс», возник «Первый промышленный оператор», перевозящий грузы структур «Базэла» и консолидировавший часть их парка, но высокие ставки не привели на рынок множество мелких игроков, так как требования клиентов к сервису значительно ужесточились.

По мнению Елены Сахновой из «ВТБ Капитала», доля ФГК в перевозках, сократившаяся с массовыми списаниями 2014–2016 годов, будет в ближайшие годы восстанавливаться за счет сокращения доли Globaltrans, которая, будучи ориентирована на выплату дивидендов, предельно сократит капвложения; доля ПГК будет стабильной. Упадет доля кэптивных компаний угольщиков, однако через два года восстановится с расширением БАМа и Транссиба. Что касается нефтеналивного сегмента, то здесь позиции компаний вряд ли изменятся, полагает эксперт, ОАО РЖД невероятными усилиями добилось того, чтобы отток нефти в трубу с железной дороги был не таким сильным, но в будущем повторить это вряд ли удастся. Доля железной дороги в перевозке нефтяных грузов будет сокращаться, полагает Елена Сахнова, но падение это будет для всех компаний примерно одинаковым.

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в первой половине 2019 года Место в целом По количеству вагонов 1 п/г 2019 1 п/г 2018 по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении ФГК 1 1 2 1 1 1 ПГК 2 2 1 2 2 2 Globaltrans 3 3 5 7 3 5 «Нефтетранссервис» 4 4 4 4 5 4 «Трансойл» 5 5 6 8 6 7 ГК РТК 6 6 7 10 4 3 СУЭК 7 12 3 3 9 6 «Трансконтейнер» 8 9 16 12 8 10 «Модум-Транс» 9 11 10 9 7 8 «Газпромтранс» 10 8 11 13 14 9 «Восток1520» 11 7 8 5 12 14 «Новотранс» 12 10 9 6 11 11 RailGo 13 18 15 24 10 17 «ТФМ-Оператор» 14 13 13 14 - 13 «ВМ-Транс» 15 - 12 11 13 16 «Совфрахт» 16 22 17 18 22 12 ТГК 17 15 22 20 20 20 УГМК 18 16 20 17 16 18 «Мечел-Транс» 19 18 14 16 23 22 «Евросиб СПб» 20 20 21 19 17 19 открыть таблицу в новом окне Источник: Infoline Rail Russia Top.

Наталья Скорлыгина