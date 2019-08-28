РАД продать

Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги два здания, принадлежавших обанкротившимся банкам. Начальная цена бывшего офиса Росэнергобанка на Красноармейской составляет 181,5 млн руб. с шагом на понижение 12,7 млн руб. Здание банка «Солидарность» на Университетском продают за 124,5 млн руб. с шагом на повышение 6,2 млн руб. Оба объекта имеют кабинетную планировку. По мнению экспертов, наиболее целесообразно приобретение данных объектов для последующей поэтажной или покабинетной сдачи в аренду.



Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги здания офисов обанкротившегося Росэнергобанка и банка «Солидарность» в Кировском районе Ростова. Оба объекта имеют кабинетную планировку. Бывший офис КБ «Росэнергобанк» находится на улице Красноармейской, 129. Это четырехэтажное отдельно стоящее здание площадью около 1,3 тыс. кв. м. Участок под зданием площадью 449 кв. м находится в собственности у обанкротившегося банка и входит в лот. Начальная цена здания — 181,5 млн руб. с шагом на понижение 12,7 млн руб. Минимальная стоимость, по которой может быть продан объект, составляет 79,8 млн руб. «Помещения можно использовать под размещение офиса банка, страховой, оценочной, строительной или консалтинговой компании. Удачным будет размещение медицинского центра или образовательного учреждения»,— говорится в сообщении РАД.

Шестиэтажное здание банка «Солидарность» на Университетском, 115а, площадью 1,6 тыс. кв. м расположено на участке, находящемся в муниципальной собственности. Начальная стоимость объекта составляет 124,5 млн руб., шаг на повышение — 6,2 млн руб. Здание продается вместе с офисной мебелью, техникой, сейфами и банковским оборудованием. «Учитывая расположение объекта в центральной части города, а также этажность здания и кабинетную планировку, наиболее эффективное использование здания достигается при сдаче его в аренду поэтажно или по кабинетам»,— рекомендует РАД. По данным аукционного дома, рыночная ставка аренды помещений в районе расположения объекта составляет от 700–1000 руб. за 1 кв. м.

Эксперт по коммерческой недвижимости АН «Капитал» Константин Поцелуев считает, что покупка таких зданий может быть выгодна банковским структурам, если здание уже оборудовано по стандартам ЦБ: четвертый класс безопасности, хранилище, депозитарий. «Если же покупатель приобретет здание под офисы, это, наоборот, создаст проблемы, потому что все ненужное оборудование придется демонтировать»,— отмечает эксперт.

Минимальную цену здания на Красноармейской он считает достаточно привлекательной: «Это отдельно стоящее здание, и под ним четыре сотки земли. В среднем сотка в этом месте стоит 3–5 млн руб. Если смотреть по цене отсечения, стоимость здания получается около 60 тыс. руб. за 1 кв. м. Так называемые “тысячники” сейчас достаточно востребованы по такой цене». К минусам объекта эксперт отнес отсутствие въезда, который можно было бы использовать под стоянку для автомобилей.

Оценивая объект на Университетском, господин Поцелуев отметил, что он находится в глубине двора и представляет собой встроенное помещение, из-за чего покупатель будет ограничен имеющейся квадратурой.

Директор АН «Парус» Максим Хмель считает, что цены на оба объекта завышены. По его оценке, адекватная стоимость здания на Красноармейской — до 65 млн руб., на Университетском — до 80 млн руб. Эксперт полагает, что, скорее всего, оба объекта будут приобретены для последующей сдачи в аренду, так как на рынке сейчас не много банков или госструктур, которые были бы заинтересованы в покупке таких зданий целиком. Минусом лотов господин Хмель назвал большое количество мест общего пользования. «Считаю, что максимальная цена аренды в подобных зданиях — 700 руб./кв. м. Однако не факт, что здание получится сдавать в аренду по этажам. Правильнее рассчитывать рентабельность исходя из покомнатной сдачи. То есть примерно 20% площади уйдет на места общего пользования, есть также постоянные простои помещений — еще где-то 20%. И в чистом виде получится заработать максимум 500 руб. с 1 кв. м общей площади. При такой доходности я бы не оценивал такие объекты выше 50 тыс. руб. за 1 кв. м»,— резюмировал господин Хмель.

Напомним, согласно информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, Банк России отозвал лицензию у Росэнергобанка 10 апреля 2017 года, а 27 июня того же года Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом и открыл в ее отношении конкурсное производство.

Банк «Солидарность» лишился лицензии 15 декабря 2017 года. В апреле 2018-го решением Арбитражного суда Москвы он был признан банкротом, и в его отношении было открыто конкурсное производство.

Дарья Голякова