Hyundai оснастит новые модели электросамокатом

Компания Hyundai объявила о намерении включить в комплектацию своих новых моделей электросамокат.

Компактный электрический самокат весом 7,7 кг оснащен литий-ионной батареей на 10,5 А/ч, которая позволит без подзарядки проезжать до 20 км со скоростью не более 20 км/ч. Самокат оснащен цифровой панелью приборов, которая отображает уровень заряда батареи и скорость движения.

Как сообщает корейский автопроизводитель, складной электросамокат может войти в базовое оснащение новых автомобилей. Точные сроки появления такого оборудования не называются.