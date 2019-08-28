Автобусы привезли бюджетный дефицит

Из трехлетнего бюджета Челябинска выделили 576,1 млн руб. на погашение субсидиарной задолженности мэрии по обязательствам муниципального предприятия-банкрота «Челябинский автобусный транспорт». На эту сумму будет увеличен дефицит городской казны. Сейчас администрация в арбитражном суде пытается добиться рассрочки выплаты на три года, выделение средств из бюджета нужно, чтобы убедить суд в платежеспособности ответчика. Если суд откажется предоставить мэрии отсрочку, руководство города планирует обратиться к правительству области за бюджетным кредитом. Эксперты отмечают, что исполнение судебных решений не закладывается в городской бюджет, и администрации в случае отсутствия дополнительных доходов придется занимать средства для покрытия дефицита.



Челябинская городская дума одобрила изменения в бюджет города на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов, которые предусматривают выделение 576,1 млн руб. для исполнения обязательств муниципального образования «город Челябинск» в порядке субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). «Данное внесение обусловлено увеличением расходов ведомственной структуры на три года — 2019, 2020 и 2021. Общая сумма внесения изменений — 576,1 млн руб. В 2019 году — 48 млн руб., в 2020-м — 192 млн руб. в 2021-м — 336,1 млн руб. Сумма предназначена для администрации города, для исполнения судебного акта в виде рассрочки. Это единственное изменение, оно будет сделано за счет увеличения дефицита бюджета в этих годах»,— доложила депутатам гордумы председатель комитета финансов Челябинска Ирина Лукина.

Ранее на заседании комиссии гордумы по ЖКХ Ирина Лукина объясняла, что выделение средств из городского бюджета требуется, чтобы Арбитражный суд Челябинской области одобрил рассрочку для исполнения финансовых обязательств в рамках субсидиарной ответственности по долгам ЧАТа. «Администрация подала заявление о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта на три года. Первое и второе заседания уже прошли, требуется представить доказательства того, что рассрочка будет исполнена. Единственная возможность — предоставление решения о бюджете, где мы эти деньги укажем»,— подчеркнула госпожа Лукина. Она отметила, что, если рассрочка не будет одобрена, администрация Челябинска обратится к правительству региона за бюджетным кредитом или единовременной дотацией. Соответствующая просьба, по ее словам, направлена в адрес врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. «Минфин и врио поддержали предложение и готовы предоставить бюджетный кредит, но в рамках трехлетней рассрочки»,— сообщила председатель комитета финансов. Кредит надеются получить по ставке 0,1%, но подробно этот вопрос региональные власти будут рассматривать после решения суда. Очередное заседание по делу о рассрочке состоится 17 сентября.

Согласно проекту решения гордумы, из-за исполнения судебного предписания о выплате 576,1 млн руб. по долгам ЧАТа в 2019–2021 годах существенно увеличится дефицит бюджета города. В 2019 году он составит 659 млн руб., в 2020 году — 828 млн руб., в 2021 году — 828,5 млн руб. Замглавы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина сообщила “Ъ-Южный Урал”, что в 2019 году для погашения дефицита будут получены кредиты на 48 млн руб., остальную часть покроют за счет резервных средств. Сокращение или перераспределение уже запланированных в бюджете расходов не планируется.

Арбитражный суд Челябинской области в мае этого года принял решение о взыскании с муниципального образования «город Челябинск» за счет казны 576,1 млн руб. в пользу обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-должника. Основным кредитором МУП «ЧАТ» является управление ФНС России по Челябинской области. Согласно протоколу последнего собрания кредиторов от 30 мая, сумма требования налоговиков составляет почти 410 млн руб. Сейчас суд в рамках дела о банкротстве ЧАТа рассматривает ходатайство администрации Челябинска о рассрочке выплаты суммы по субсидиарной ответственности. Мэрия готова рассчитаться по долгам, но просит разделить сумму на три года.

Старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин отмечает, что, как правило, исполнение судебных решений не закладывается в бюджет. «Это вещь не детерминированная, все надеются на лучшее, что никаких обязательств не последует. Деньги, конечно, могут перераспределить из других статей расходов, но тогда нужно вносить изменения в бюджетную роспись, в закон о бюджете. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, мэрия может попросить деньги у области, но не факт, что область будет давать деньги городу, это не расходные обязательства правительства. Город может взять кредит в банке или увеличить эмиссию ценных бумаг. Главное, чтобы он не выбивался из параметров, установленных Бюджетным кодексом. Это 10% собственных налоговых и неналоговых доходов»,— говорит эксперт. Для Челябинска предельный объем дефицита бюджета составляет 4 млрд руб.

Карина Кальярова