Хоккейная «Сибирь» сделала ставку на пятерку финских легионеров

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с финским защитником Юрки Йокипаккой, имеющим опыт игры в Национальной хоккейной лиге, сообщил гендиректор команды Кирилл Фастовский на пресс-конференции во вторник. Таким образом, в состав «Сибири» теперь входят пять легионеров родом из Финляндии.

Чтобы не нарушить лимит на иностранцев, установленный для российских команд в Континентальной хоккейной лиге, «Сибири» пришлось расстаться с другим игроком обороны. По словам Кирилла Фастовского, клуб расторг двухлетний контракт с американцем Сэмом Лофквистом, пришедшим в команду в мае этого года, «по обоюдному согласию».

«Мы хотели получить такого хоккеиста, как Юрки Йокипакка. Мы вели с ним переговоры и раньше, но его финансовые запросы в начале трансферного периода были нам не по карману, теперь нам удалось договориться на более низких условиях. Сэм Лофквист — более завершающий хоккеист, а нам с точки зрения тактики и построения игры нужен защитник для созидательной работы и начала атаки. Юрки Йокипакка именно такой»,— сказал Кирилл Фастовский.

Гендиректор «Сибири» отметил, что его «совершенно не пугает» ситуация, когда все пятеро легионеров клуба имеют гражданство Финляндии. В межсезонье «Сибирь», в составе которой с прошлого года играет финн Юкка Пелтола, подписала трех его соотечественников — вратаря Харри Сятери, нападающих Микаэля Руохомаа и Юусо Пуустинена.

«С одной стороны, это неплохо, что есть группа людей, разговаривающая на одном языке. Есть опасения, что из этого может образоваться своего рода банда. Меня это не пугает, у клуба хороший опыт работы с финскими игроками. Они профессионалы, мы подбирали их не только по уровню хоккея, но и по человеческим качествам»,— пояснил господин Фастовский.

Напомним, «Сибирь» последние три сезона не может попасть в плей-офф, занимая девятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Весной этого года сменился главный тренер команды — вместо Александра Андриевского им стал Николай Заварухин.

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Илья Галагуз