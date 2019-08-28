Конкурентно-объединительная среда

Понятие «театральный сезон» в последние годы утратило изрядную долю своей определенности — лето заполнено до отказа гастролями и фестивалями, да и сами московские театры на каникулы уходят ненадолго и все в разное время. То, что было когда-то прорехой в афише шириной почти в целое лето, превратилось в короткую августовскую цезуру. Но все же театральный год по-прежнему начинается осенью. Так что самое время, подводя итоги прошедшего сезона и изучая репертуарные планы следующего, попробовать понять, какие темы, имена и тренды станут главными в театральной жизни ближайших месяцев.

У московских театров будет этой осенью сильная конкуренция, причем сразу с двух сторон. Во-первых, театр политических действий пока что однозначно драматичнее театра драматического, а протагонисты этого политического театра популярны не меньше актеров-звезд. И вот уже сайт «Медиазона» публикует «афишу» с расписанием судебных слушаний. Впрочем, единственное, чего можно пожелать этой афише,— чтобы предпосылки для ее появления исчезли как можно скорее. Но есть и конкуренция другого рода, конкуренция в хорошем смысле слова. Осенние фестивально-гастрольные афиши вот уже который год создают насыщенный контекст для московских репертуарных премьер. Фестивальные программы — тема для отдельной статьи, обратим внимание лишь на одну важную тенденцию. Фестивали, которые начинались как лаборатории для профессионалов, в последние годы стремительно расширяют свою аудиторию. В начале осени состоятся два таких фестиваля, ставшие из корпоративных зрительскими: фестиваль современной драматургии «Любимовка» и «Артмиграция», посвященная региональным премьерам режиссеров-дебютантов. Их успех (как и успех «Территории») очень логично вписывается в генеральную линию современной культуры, которая свои темы и адреса старается обозначать все более целенаправленно.

Что кроме конкуренции определит характер московской театральной осени? Если говорить о тенденциях, похоже, что сезон пройдет не под знаком новых имен, а под знаком новых конфигураций.

В «Гоголь-центр» вернулся Кирилл Серебренников, выпущенный из-под домашнего ареста (судебное разбирательство по так называемому театральному делу, напомним, продолжается, и эту часть «афиши», к сожалению, пока никто не отменял). Возвращение худрука в театр после почти двух лет заочной работы в условиях изоляции — событие, кажется, без прецедента в истории театра. Первую за два года «очную» премьеру, «Палачей» Макдонаха, Серебренников выпустит уже в сентябре.

Вторая важная новинка осени — смена художественного руководителя в Театре на Малой Бронной: театр возглавил режиссер Константин Богомолов, заявивший на новый сезон целую режиссерскую плеяду. Максим Диденко, Филипп Григорьян, Владислав Наставшев, Олег Долин, Кирилл Вытоптов, Андрей Бартенев, Александр Молочников: Богомолов-режиссер — фигура поляризующая, но как худрук он делает ставку на объединение режиссеров ярких, с явным интересом к парадоксальной зрелищности, к необычным названиям («Тарас Бульба», «Слово о полку Игореве»). В качестве забавного примечания обратим внимание на то, что экзотическое для театра «Слово о полку Игореве» появилось не только в планах Малой Бронной, но и у МХАТ имени Горького: похоже, на Тверском бульваре открылся какой-то энергетический портал в Древнюю Русь.

Постепенно обозначаются и последствия других кадровых назначений прошлого года. Стратегия Сергея Женовача на посту руководителя МХТ имени Чехова — ставка на учеников: летом в МХТ дебютировала выпускница его режиссерской мастерской Екатерина Половцева («Венецианский купец»), осень начинается с премьеры другого его выпускника, Айдара Заббарова («Белые ночи»). Юрий Бутусов в Театре Вахтангова еще летом показал «демисезонную» премьеру «Пера Гюнта», но настоящая жизнь спектакля начнется этой осенью. Но пути развития театра по-прежнему определяет тандем худрук—директор, то есть Римас Туминас—Кирилл Крок.

Единственным драматическим театром, который последовательно занимается объединением русской актерской школы и европейской режиссерской традиции, остается Театр наций: сезон здесь начнется премьерой «Дяди Вани» в постановке главного режиссера парижского «Одеона» Стефана Брауншвейга.

Стоит в новом сезоне обратить внимание и на важное событие, объявление о котором в летней прессе незаслуженно мало заметили. Речь идет о создании Союза независимых театров с площадкой «8/3» на улице Казакова, по соседству с «Гоголь-центром» (на этой же площадке будет работать и «Театр.doc»). Негосударственные, неформатные, нестационарные театры, проектные группы — во всем мире это уже давно не хобби для любителей, а важнейший элемент театральной жизни, мотор ее развития. То, что в нашей модели финансирования и поддержки культуры такие театры практически не учитываются и не подразумеваются,— один из самых нелепых дефицитов российской театральной жизни. Ни один независимый коллектив не в состоянии в одиночку изменить эту ситуацию, но у союза, объединившего пока около десятка театров из нескольких городов, такой шанс есть.

В общем, похоже, что наступающий сезон пройдет под знаком двух тенденций: конкуренции и объединения. Можно сказать, не самая плохая перспектива на осень.

Ольга Федянина