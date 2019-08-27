Суд смягчил наказание нижегородским фигурантам дела об участии в ИГ

Апелляционная инстанция Московского окружного военного суда смягчила сроки наказания нижегородским гастарбайтерам, осужденным за приготовление к участию в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили адвокаты подсудимых.

По их словам, уроженцам Узбекистана Дилшодбеку Юлдошову, Азаматжону Уринову и Адисхуну Хусанову в итоге назначено 5,5 и 6,5 лет в колонии строгого режима вместо прежних шести и семи лет соответственно по ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

Напомним, как установил суд, обвиняемые в конспиративной квартире на Бору присягали на верность лидеру террористической организации Абу Бакр аль-Багдади на фоне черного флага с оружием в руках. Адвокаты в суде доказывали, что произносить клятвы их подзащитных за деньги просил предполагаемый организатор ячейки по имени Улукбек. Его освободили от уголовной ответственности после того, как он сообщил о действиях своих приятелей в ФСБ и уехал в Узбекистан, откуда дал по видеоконференции свидетельские показания.

В суде обвиняемые настаивали, что признательные показания из них выбили силовики, однако руководитель следственной группы УФСБ по Нижегородской области Сергей Сосунов, допрошенный в качестве свидетеля, опроверг эти сведения. Позднее адвокаты пытались попасть в здание спецслужбы за доказательствами для апелляции, но в назначенный день их не пустили туда. В управлении ФСБ “Ъ-Приволжье” заявили, что ждали защитников, но они не пришли.

Отметим, изначально обвиняемым инкриминировали участие в запрещенной организации, однако суд первой инстанции смягчил статью, осудив их за «приготовление». В прениях сторон прокурор просил по 16 лет строгого режима каждому.

Сегодня нижегородское управление ФСБ распространило официальный пресс-релиз по этому поводу, добавив, что суды депортировали еще девять сторонников запрещенной организации.

Подробнее об уголовном деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Отверженцы “Исламского государства”».

Роман Рыскаль