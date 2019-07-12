Адвокаты не попали в кадр

Адвокаты троих уроженцев Узбекистана, осужденных в Нижнем Новгороде за подготовку к участию в запрещенном в России «Исламском государстве», заявили о противодействии со стороны ФСБ в получении материалов по делу. Они обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на отказ ведомства предоставить видеозаписи оперативных мероприятий, которые могли бы стать доказательствами невиновности подзащитных в апелляционной инстанции. Защита полагает, что сотрудники ФСБ могли получить признательные показания силой. В региональном управлении ФСБ оперативно не ответили на запрос «Ъ-Приволжье».

Адвокаты Шухрат Хамракулов и Юлия Мичурина пожаловались в Генеральную прокуратуру РФ на бездействие управления ФСБ по Нижегородской области. По их словам, ведомство не дает им ознакомиться с материалами по уголовному делу их подзащитных, осужденных в общей сложности на 19 лет колонии строгого режима за приготовление к участию в запрещенном в России «Исламском государстве».

Напомним, приговор уроженцам Узбекистана Дилшодбеку Юлдошову, Азаматжону Уринову и Адисхуну Хусанову Московский окружной военный суд вынес в феврале, когда счел доказанными доводы нижегородского управления ФСБ об их приготовлении к созданию в городе Бор террористической ячейки. По данным следствия, на квартире своего приятеля по имени Улукбек два таксиста и строитель обсуждали религию, войну с неверными, собирались помогать пострадавшим на ней единомышленникам и планировали уехать в Сирию. Там же они снимали на мобильные телефоны фото и видео присяги лидеру террористической организации Абу Бакр аль-Багдади с оружием в руках на фоне черного флага. С этими материалами якобы раскаявшийся Улукбек обратился в ФСБ и избежал уголовного наказания, уехав на родину в Узбекистан и дав оттуда свидетельские показания по видеосвязи с судом.

Сотрудники ФСБ задержали граждан Узбекистана в июне 2018 года, с пакетами на голове их доставили в областное управление для допроса. Там, полагают адвокаты, из гастарбайтеров выбили признательные показания. На суде все трое утверждали, что оперативники применяли к ним силу, однако медицинская справка после осмотра в СИЗО, куда их отправили после решения суда об аресте, оказалась лишь у Азаматжона Уринова. Однако допрошенный свидетелем руководитель следственной группы Сергей Сосунов заявил, что никакие спецсредства к задержанным не применяли, и они сами сознались во всем. Однако на суде обвиняемые отказались от своих показаний и заявили о невиновности: все трое назвали Улукбека провокатором и заявили, что он уговаривал их присягать на верность халифу за деньги, которые, правда, так и не заплатил. По словам подсудимых, флаг запрещенного ИГИЛ принес в квартиру именно он, а оружие на фотографиях бутафорское. Черное полотнище они восприняли как знамя пророка Мохаммеда, хотя и не были правоверными мусульманами, а в квартиру приходили только пить пиво, общаться и играть в телефоне. Суд исследовал лишь письменные доказательства защиты, отказавшись просматривать видеозаписи оперативных мероприятий и допросов, хотя и переквалифицировал в итоге уголовное дело с участия в запрещенной террористической организации на более мягкую статью о приготовлении к нему.

Готовясь к апелляции через месяц после приговора, адвокат Шухрат Хамракулов обратился в Московский окружной военный суд за разрешением ознакомиться с вещественными доказательствами по делу. Суд переадресовал защитника в управление ФСБ по Нижегородской области, которое имеет статус режимного объекта. «Нам необходимы видеозаписи оперативно-розыскных мероприятий, которые не стал изучать суд первой инстанции. Они хранятся в камере вещдоков в управлении, и мы запросили доступ к ним. Нам ответили, что можно прийти, но когда адвокат Мичурина явилась в управление в назначенный день, ее не пустили», – сообщил «Ъ-Приволжье» господин Хамракулов и подтвердила госпожа Мичурина. По словам адвокатов, без этих материалов они не могут обжаловать приговор и считают, что ФСБ намеренно препятствует им в этом. Силовики не отвечают на письма защитников уже два месяца, поэтому апелляционная жалоба направлена в суд в коротком варианте без мотивировочной части. Ответа от Генеральной прокуратуры также не последовало, говорят адвокаты.

В УФСБ по Нижегородской области не смогли оперативно прокомментировать заявление юристов в ответе на запрос «Ъ-Приволжье».

Роман Рыскаль