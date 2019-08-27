Часть площадей Воронежского мехзавода и КБХА могут быть переведены «в иной профиль»

Имеющиеся на Воронежском механическом заводе и Конструкторском бюро химавтоматики (объединяются в единое предприятие) свободные площади могут быть использованы для «открытия программы, связанной с социальной ипотекой для работников». Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал после подписания с губернатором Александром Гусевым соглашения о сотрудничестве госкорпорации с регионом. Документ был подписан в рамках Международного авиационно-космического салона.

«Я думаю, что мы с губернатором, с руководством города подумаем, чтобы их перевести в иной профиль, эти земли, и открыть программу, связанную с социальной ипотекой для работников предприятий. Это тоже будет важным бонусом, чтобы закреплять талантливых людей на нашем предприятии. Планов громадье, как обычно, как они будут реализованы — дело настойчивости, последовательности»,— заявил господин Рогозин. «Все предпосылки для этого (реализации многочисленных планов “Роскосмоса” в Воронеже.— “Ъ”) есть»,— ответил Александр Гусев. Из сообщения «Роскосмоса» по итогам подписания соглашения следует, что по использованию высвобождающихся после объединения площадей «уже есть ряд перспективных решений», а полученные в результате денежные средства «будут вложены в развитие производства». «Планируемый срок реализации проекта — 2019–2027 годы»,— отметили в госкорпорации.

Олег Мухин