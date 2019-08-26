На товарный знак завода «Седин» не нашлось покупателей

Торги по реализации товарного знака краснодарского завода «Седин» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Сообщение об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве опубликовал конкурсный управляющий предприятия Евгений Слушкин.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, товарный знак ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод “Седин”» был выставлен на открытый аукцион в середине июня этого года за 500 тыс. руб. (начальная цена).

В мае 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края признал предприятие банкротом и ввел на нем процедуру конкурсного производства. На тот момент должник имел просроченную задолженность в сумме 275 млн руб. и имущество балансовой стоимостью 419 млн руб. (станки и оборудование). По данным Kartoteka.ru, «Краснодарский станкостроительный завод “Седин”» является правообладателем товарного знака «Завод Седина» (графический знак с изображением букв ЗС), который применяется для продукции машиностроения. В ходе банкротства товарный знак был включен в конкурсную массу.

История Завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. На мощностях завода в 2016 году был создан Южный завод тяжелого машиностроения (ЮЗТС).

Дмитрий Михеенко