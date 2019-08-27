Суд признал банкротом челябинского бизнесмена Ройзмана

Арбитражный суд Челябинской области признал несостоятельным предпринимателя Григория Розмана из-за долга в размере 135,4 млн руб. Решение принято 26 августа, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Заявление о признании Григория Ройзмана банкротом в середине июля направило ЗАО «Уральский завод медного кабеля», которое несколько лет назад предоставило более 135 млн руб. в долг подконтрольным ответчику и его бизнес-партнеру Олегу Бондарю компаниям, занимавшимся поставками школьного питания в Челябинске. Впоследствии компании обанкротились, а предприниматели стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. В начале июля этого года было возбуждено дело по еще одному эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ. На этот раз речь идет о хищении бюджетных средств в 2012–2014 годах при организации питания в учебных заведениях. По предварительным данным, речь идет об ущербе более 100 млн руб. четырем десяткам школ. Дела по фактам мошенничества соединены в одно производство. По данным городской прокуратуры, Григорию Ройзману предъявлено обвинение по этому делу.