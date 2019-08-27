Яркая ночь Краснодара

Всероссийская акция «Ночь кино» в Краснодаре открылась марш-парадом духовых оркестров и театрализованным шествием персонажей из отечественных фильмов и мультфильмов. В праздничной процессии по центральной улице города приняли участие делегации из всех муниципальных образований и государственных учреждений культуры Краснодарского края. Завершилось шествие на площади им. А.С. Пушкина, где на основной киноплощадке Краснодара выступал ансамбль русских народных инструментов «Маэстро». Акция проводится с 2016 года. Организаторы «Ночи кино» - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".