ЦИК рассмотрит вопрос об эффективности своего научно-экспертного совета

В Центризбиркоме России задумались о целесообразности и эффективности научно-экспертного совета при ЦИКе после того, как заседание этого органа было в очередной раз проигнорировано экспертами. «Вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен комиссией в ближайшее время»,— сообщается на сайте ЦИКа.

Подчеркивается, что эксперты и политологи, которые могли бы принять участие в заседании совета, ранее «неоднократно высказывали критические замечания» в адрес избиркомов по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Их позиции в ЦИКе «хотели бы услышать и обсудить», но те «по различным причинам» не откликнулись на предложение комиссии.

Ранее ЦИК отменил назначенное на сегодня, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета по выборам в Мосгордуму «в связи с недостаточным количеством оппонентов»: подавляющая часть возможных участников отказались прийти на встречу. Изначально заседание планировалось на 14 августа, но его отложили, поскольку большинство экспертов находились не в Москве.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации более чем 50 оппозиционным кандидатам из-за недействительных подписей. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. После первого митинга 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, 13 фигурантов которого находятся под арестом.

О решении ЦИКа относительно основных оппозиционных кандидатов читайте в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».