ЦИК вновь отменил заседание экспертного совета

Назначенное на вторник, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИКе по выборам в Мосгордуму с участием независимых экспертов и СМИ отменили, сообщила пресс-служба комиссии. Приглашенные по разным причинам не откликнулись на предложение ЦИКа.

«В связи с недостаточным количеством оппонентов, чьи позиции мы хотели бы заслушать и учесть, вынуждены в очередной раз отменить назначенное мероприятие»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова предложила всем желающим прийти на заседание и выступить с критикой. Заседание планировалось на 14 августа, но его отложили, поскольку большинство экспертов находились не в Москве.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам из-за недействительных подписей. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

О том, как 200 человек намерены доказать действительность своих подписей в суде — в материале “Ъ”.