Минтранс предложил субсидировать перелеты из Жуковского на Дальний Восток

Директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова заявила о возможном субсидировании государством авиаперевозок из московского аэропорта Жуковский на Дальний Восток. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки к дальневосточной программе субсидирования.

«Предлагаем значительно расширить перечень субсидированных маршрутов, в частности, из аэропорта Жуковский в Дальневосточный федеральный округ. Такая мера позволит увеличить емкости на этих востребованных направлениях»,— рассказала госпожа Петрова в интервью «РИА Новости».

Среди авиакомпаний, которые летают на Дальний Восток из Москвы, плоские тарифы действуют у «России» и «Аэрофлота». Билеты «туда и обратно» стоят 22 тыс. и 25 тыс. руб. соответственно. «Поэтому вопрос скорее в дефиците билетов по этой стоимости»,— уточнила она.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, их выполняют восемь авиакомпаний, общий объем выделенных им субсидий — 2,9 млрд руб. В июле часть льготных рейсов не запустили из-за низких компенсаций: субсидии не покрыли расходы авиакомпаний.

Сейчас воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

Подробнее о субсидиях на перелеты в ДФО — в материале “Ъ” «Бюджет отправят дальним рейсом».