Часть льготных рейсов на Дальний Восток не запустили из-за низких компенсаций

Часть субсидируемых рейсов на Дальний Восток отменили из-за того, что компенсации не покрывают расходы, заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов. «Мы смогли добиться, что программа стала круглогодичной, перечень маршрутов увеличился до 134. Но должен констатировать, что 28 маршрутов пока не открылись, например, Благовещенск—Владивосток, Анадырь—Новосибирск, Южно-Сахалинск—Елизово, Чита—Владивосток»,— сообщил господин Козлов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, на Дальнем Востоке так и не была создана региональная авиакомпания, хотя премьер Дмитрий Медведев поручил заняться этим вопросом еще в ноябре 2017 года. «Я могу ответственно заявить, что до сих пор не выполнено теми ведомствами, которым это поручено. Жители Дальнего Востока продолжают летать из Анадыря в Благовещенск через Москву, или из Южно-Сахалинска через Хабаровск в Магадан»,— сказал он. Глава Минвостокразвития отметил, что «впереди еще много работы с коллегами из Минтранса по этому направлению».

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, их выполняет восемь авиакомпаний, общий объем выделенных им субсидий — 2,9 млрд руб. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

Подробнее о субсидиях на перелеты в ДФО — в материале “Ъ” «Бюджет отправят дальним рейсом».