ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера». Позднее ведомство уточнило, что была одобрена заявка компании «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова. О заинтересованности компании в акциях «Трансконтейнера» сообщалось еще в 2018 году. До этого «Енисей Капитал» приобрела 24,5% акций «Трансконтейнера» за 14,7 млрд руб.

По словам главы ФАС, ведомство готово одобрять заявки компаний, которые на данный момент контейнерами не владеют. «Если кто-то еще будет подавать ходатайства, то если это будет компания, которая владеет контейнерами и хочет еще купить "Трансконтейнер", мы, скорее всего, согласия не дадим, это будет шагом к возвращению монополии на рынок, а нам нужна конкуренция. Если ходатайство поступит от компании, как Evraz, например, у которой нет контейнеров — пожалуйста»,— сказал господин Артемьев в интервью «РИА Новости».

Представитель Evraz сказал ТАСС, что холдинг не подавал ходатайство на приобретение акций «Трансконтейнера». «Сделки акционеров компания не комментирует»,— уточнил собеседник агентства.

В апреле “Ъ” сообщал о проекте директивы правительства совету директоров ОАО РЖД по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера». В документе указывалось, что бенефициарами участников аукциона должны быть граждане РФ, не аффилированные с морскими контейнерными линиями, но либо уже имеющие 20% в «Трансконтейнере», либо профессиональные участники рынка, владеющие вагонами или контейнерным терминалом. Несмотря на относительную строгость условий, по данным источников “Ъ”, им соответствуют более 40 компаний

Подробнее — в материале “Ъ” «"Трансконтейнер" снимают с гарантии».

О росте акций компании на Московской бирже читайте в публикации “Ъ” «Покупателю "Трансконтейнера" биржа не помешает».