В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

Число занятых на рынке труда в России, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполняемой работы, то есть попадают в «квалификационную яму» (skills mismatch), достигает почти 34 млн человек. Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома», есть в распоряжении «РИА Новости».

«В России их число достигает уже 33,9 млн человек, а в регионе Северной и Южной Америки — 87,6 и 58,6 млн соответственно»,— говорится в докладе.

«Проблема растущего кадрового разрыва, так называемой "кадровой ямы", является сегодня одним из ключевых пунктов мировой повестки на рынке труда. <…> Новые технологии, искусственный интеллект, роботы и "интернет вещей" — все это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек и усугубляя разрыв»,— приводятся в документе слова гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

«Причины, из-за которых возникает квалификационная яма в той или иной стране, могут различаться»,— полагают в BCG.

«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Сейчас около 1 млрд работоспособного населения, или 36% занятых, занимают вакансии, не соответствующие их квалификации, 45% работодателей говорят о проблемах с подбором кадров, 27% — о почти полном несоответствии соискателей профессиональным или коммуникационным требованиям. Отметим, проблемы «кадровой ямы» отмечаются в мире с начала 1990-х, но почти всегда они рассматривались лишь с национальной точки зрения — в России долгое время эта проблема считалась связанной исключительно с переходными периодами в системе профобразования и с демографией.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Профессионалов не хватает и в будущем».