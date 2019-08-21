Памфилова пригласила «критиков позиции» ЦИКа на заседание экспертного совета

Председатель ЦИК России Элла Памфилова пригласила всех «критиков позиции» комитета на заседание экспертного совета 27 августа. Также она рассказала, что провела встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсудила жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Мы приглашаем всех критиков нашей позиции, всех, кому есть, что сказать, и по каким-то вопросам нам оппонировать. Надеюсь, что никто не испугается, придет, и мы проведем открытую дискуссию, полемику»,— отметила госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что заседание состоится 27 августа в 14:00. Глава ЦИКа добавила, что делает это, в первую очередь, для заинтересованных избирателей, чтобы они могли проанализировать информацию и самостоятельно сделать выводы.

Кроме того, во время встречи господин Собянин дал поручение отрабатывать предложения и жалобы, а также взял дело под личный контроль. Госпожа Памфилова отметила, что ЦИК контролирует дальнейший ход каждого поступившего обращения.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам из-за недействительных подписей. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

О том, как 200 человек намерены доказать действительность своих подписей в суде — в материале “Ъ”.