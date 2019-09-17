Часы Calatrava — одна из самых знаменитых и знаковых моделей главного швейцарского часового гранда Patek Philippe. Сперва — в далеком 1932 году — была мужская версия, но как только несколько десятилетий спустя появилась женская, она стала началом абсолютно независимой коллекции часов. Сегодня женские модели Calatrava — площадка не только для технических, но и для художественных экзерсисов.

В 2017 году в Базеле мануфактура представила великолепный образец ювелирного и часового мастерства Calatrava Haute Joaillerie с референсом 4899 — женские и очень женственные часы с использованием драгоценных металлов, камней и сложной техники гравировки по перламутру в розовых тонах. В этом году серию решили продолжить моделью-близнецом в небесно-голубом цвете с референсом 4899/901G. Граверы создали для циферблата декоративную пластину из перламутра лазоревого оттенка с тем же узором в виде тонких перьев, что был на розовой Calatrava, а ювелиры установили на оставшемся месте в технике «снежной закрепки» 98 бриллиантов и 89 сапфиров. При этом узор циферблата перекликается с орнаментом, выгравированным на часовой и минутной стрелках из белого золота.

Гравировка — одна их старейших техник, применяющихся для декорирования часов, но из-за засилья массового производства и сокращения числа специалистов, знакомых с технологией, она становится все более редкой. Для поддержки мастеров, владеющих традиционными и нечасто встречающимися сегодня ремеслами, в Patek Philippe было создано направление Rare Handcrafts: компания регулярно выпускает уникальные часы, оформленные в редких декоративных техниках, а мастера получают шанс передать знания новому поколению. Курируют сохранение традиций лично президент мануфактуры Тьерри Стерн и его жена, креативный директор бренда Сандрин Стерн. Calatrava Haute Joaillerie напрямую к этому направлению не относятся, так как выпуск не лимитирован, но модель убедительно демонстрирует мастерскую работу граверов и ювелиров-закрепщиков. Часы в корпусе из белого золота со скромным диаметром 35,8 мм декорированы в общей сложности 702 драгоценными камнями, включая 149 бриллиантов и 182 сапфира на корпусе, 36 бриллиантов и сапфир-кабошон на заводной головке, 65 бриллиантов и 82 сапфира на застежке-пряжке ремешка нежно-голубого оттенка из кожи аллигатора.

Внутри часов установлен ультратонкий калибр 240, который можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла. В 2017-м Patek Philippe отмечал 40-летие этого — одного из базовых — своих механизмов. В непростое время кварцевого кризиса компания нашла возможность инвестировать в разработку ультратонкого калибра с автоматическим подзаводом, и в результате в 1977 году был создан работающий с частотой 21 600 полуколебаний в час калибр 240 высотой всего 2,53 мм, с золотым мини-ротором и запасом хода 48 часов. Разработка оказалась настолько удачной, что за прошедшие 40 лет механизм не претерпел существенных изменений, и усовершенствование касалось лишь использования новых материалов и технологий для изготовления спирали баланса для моделей с серьезными усложнениями. Но поскольку в Calatrava Haute Joaillerie все сложности на поверхности, внутренность часов осталась традиционной.

Роман Белов