Под защитой 14 патентов

Более 60 лет прошло с тех пор, как Rolex в Базеле представил часы Day-Date, впервые в истории показывавшие на циферблате не только дату, но и день недели. Без сокращений и в специальном дугообразном окошке. За прошедшие годы поменялись тренды часового мира и привычки покупателей, модели стали тоньше и изящнее, но оригинальный «президентский» Rolex — так Day-Date называют за чрезвычайную популярность среди влиятельных людей и первых лиц государств — продолжает оставаться символом непревзойденного часового мастерства и жизненного успеха его обладателя. В 2019 году мануфактура порадовала поклонников сразу пятью новыми моделями Day-Date.

Классический корпус Oyster диаметром 36 мм выполнен у новинок в желтом, белом или золоте Everose. Так как компания Rolex — одна из немногих мануфактур полного цикла, у нее есть возможность контролировать все ступени производства, в том числе и литейное. Собственное литье позволяет добиваться различных оттенков золота с помощью добавления в него других металлов, и словом «Everose» назван один из запатентованных составов розового золота, из которого производятся все часы Rolex.

Но вернемся к новинкам. Циферблаты двух из них оформлены с эффектом деграде зеленого и коричневого оттенков, двух других выточены из натурального камня — бирюзы и розового опала — и обрамлены бриллиантовым безелем, а у пятой циферблат полностью инкрустирован бриллиантами, как и среднее звено знаменитого и идеально сидящего на руке браслета President. Как и во всех без исключения «ролексах», закручивающиеся задняя крышка и заводная головка с системой двойной герметизации позволяют владельцу не снимать часы даже в море — производитель гарантирует полную водонепроницаемость литого корпуса на глубине до 100 м.

Внешняя привлекательность Rolex непременно сочетается с идеальной точностью часового механизма. Кроме сертификата Швейцарского института тестирования хронометров (Controle Officiel Suisse des Chronometres, COSC) мануфактура проводит собственную проверку точности уже после установки механизма в корпус. Скажем, средняя погрешность хода сверхточного хронометра Rolex составляет –2/+2 секунды в день, что вдвое превышает критерии точности COSC.

Помимо этих общих для фирмы нормативов в моделях 2019 года используется механизм нового поколения — мануфактурный калибр 3255 с автоматическим подзаводом: разработанный и изготовленный компанией, он защищен 14 патентами. В частности, Rolex удалось оптимизировать и создать более эффективный спусковой механизм с высоким энергетическим КПД и высокой устойчивостью к воздействию магнитных полей. А благодаря тому, что спираль баланса изготовлена из парамагнитного сплава Parachrom и использована противоударная система Paraflex, была значительно увеличена общая ударопрочность. По сравнению с калибром предыдущего поколения Rolex 3155, в новом 3255 было изменено более 90% деталей, улучшено качество работы системы автоматического подзавода, запас хода увеличен до 70 часов. И этот инновационный механизм впервые используется в модели Day-Date 36.

Роман Белов