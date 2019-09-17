Время всегда летит незаметно Юлия Пересильд о романе с Rado

Сотрудничество швейцарской часовой марки Rado с одной из самых талантливых российских актрис Юлией Пересильд началось в 2017 году. С тех пор Юлия успела несколько раз съездить на мануфактуру бренда в Лангнау и привыкнуть постоянно носить наручные часы. В этом году марка представила новую модель — Diamaster Moonphase с самым женственным из всех усложнений, индикатором лунных фаз, и Юлия примерила новинку одной из первых.

Часто ли вы носите украшения и часы?

Украшения совсем редко, а вот часы с появлением в моей жизни Rado стала носить постоянно. И настолько к этому привыкла, что, когда на мне их нет, мне как будто чего-то не хватает. Я их даже на пляже не снимаю. А украшения для меня скорее аксессуар для красной ковровой дорожки.

Пунктуальный ли вы человек и как реагируете на опоздания других?

Вообще да, пунктуальный. Но бывает, когда хочется успеть все, я все-таки куда-то не успеваю. Отвратительно себя чувствую после этого! Поэтому когда опаздывает другой человек, мне всегда его жалко, я знаю, какие это мучения. Настроение портится на целый день, стыдно, плохо, прыгаешь в метро, бежишь по эскалатору, весь в поту... В общем, я не люблю опаздывать.

Когда время для вас летит незаметно, а когда тянется неимоверно долго?

Время всегда летит незаметно. Иногда вечером начинаешь вспоминать, что произошло за этот день, и понимаешь, что это был не день, а месяц.

Самый важный момент в жизни?

Конечно, рождение детей. Эти моменты будешь помнить всегда.

С чего началось ваше сотрудничество с Rado?

С очень-очень долгого и подробного кастинга. Я знаю, они весьма тщательно выбирали человека, который смог бы стать посланником марки. И однажды, по-моему, после того как я получила приз в Пекине из рук Люка Бессона — награду принесла «Битва за Севастополь»,— они окончательно подтвердили наше сотрудничество.

Какие из часов Rado вам ближе всего?

Любимые мои модели те, что полностью, вместе с браслетом сделаны из керамики, их я почти совсем не чувствую на руке: очень приятные тактильные ощущения.

Самая важная функция наручных часов в век, когда время узнать проще простого?

Ну, скажем, телефон может разрядиться, можно его где-то оставить. А часы у тебя на руке, и это позволяет смотреть за временем всегда.

После двух лет работы с брендом удалось ли открыть для себя что-то новое в мире часов?

На меня большое впечатление произвели путешествия на часовые заводы. Я увидела, какой это огромный механизм, практически лаборатория. Узнала, что каждый работник специализируется на своем винтике! Гигантские печи, в которых в Rado обжигают керамику, похожи на какие-то космические аппараты. А люди, там работающие, очень тщательные, подробные, внимательные к каждой детали. Они очень переживают и радуются любому всплеску информации обо мне, следят за моими ролями. Мне это очень приятно, я чувствую их симпатию и внимание.

Процесс изготовления часов Rado Фото: Courtesy of Rado

У вас премьера в Театре наций?

Да, 15 и 16 сентября состоялась премьера «Дяди Вани» (режиссер Стефан Брауншвейг впервые в России поставил спектакль, к которому шел почти 30 лет.— «Стиль. Украшения»). И в этой постановке я тоже в часах Rado: так получилось, что у чеховской Елены Андреевны, которую я играю, есть часы. Поэтому Rado остались со мной. Этот проект готовился несколько лет, а выпустился довольно быстро. Первая читка прошла в феврале, потом был перерыв, в мае мы начали репетиции — и вот мы уже на выпуске.

Продолжая тему творчества: кто из современных актрис вам импонирует?

Алиса Бруновна Фрейндлих. А еще Изабель Юппер, Шарлотта Генсбур.

Беседовала Екатерина Зиборова