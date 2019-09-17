Почерк от-кутюр

В этом году Виктуар де Кастеллан празднует 20 лет работы в Dior. Вместе с ней празднует и весь ювелирный департамент компании, поскольку предшественниц у Виктуар не было — Dior Joaillerie появился вместе с ней. До 1999 года де Кастеллан работала в Chanel, занимаясь дизайном костюмной бижутерии. И для ювелирного мира ее переход в Dior был сродни маленькой революции. Во-первых, на рубеже веков в индустрии главенствовали мужчины: они руководили ювелирными домами, создавали украшения и — покупали их для женщин. И во-вторых, для модного дома было нехарактерно иметь свою линию ювелирных украшений. Но с приходом де Кастеллан в Dior эти и многие другие незыблемые правила мира драгоценностей начали рушиться.

В эпоху пре-Кастеллан бытовало два мнения. Первое: ювелирные украшения служили символом статуса — их надевали, чтобы сообщить окружающим о своем богатстве. Второе: драгоценные камни считалось приличным носить после 30 лет и после 18 часов. Виктуар решила пойти прямо противоположным курсом. Опыт общения с украшениями у Виктуар длиною в жизнь — бабушка Сильвия Хеннесси, наследница коньячной империи, чье полное имя звучит как Сильвия Родригез де Ривас, графиня де Кастилейя де Гузман, любила менять украшения несколько раз в день вместе с туалетами. В пять лет Виктуар сделала серьги из ее браслета с подвесками, а в 12 без ведома матери расплавила ее золотой медальон, чтобы сделать из него свое первое кольцо. Все свое детство девочка слушала от родственников рассказы из жизни прадеда Бони де Кастеллана, эстета, коллекционера и друга Марселя Пруста (во многом с него писался Робер де Сен-Лу для «В поисках утраченного времени»). И из этого своего детства Виктуар хорошо усвоила одну аксиому — украшения должны приносить радость и делать женщину прекраснее. Именно этим она и стала руководствоваться, заняв в 1999-м должность креативного директора только что открывшегося ювелирного департамента модного дома Christian Dior.

Эскиз кольца Rose Dior Pop Фото: Dior Joaillerie

В творениях Виктуар четверка главных драгоценных камней — бриллиант, изумруд, рубин и сапфир — никогда не занимала особых, отличных от всех прочих самоцветов позиций. Любимцами дизайнера быстро стали турмалины самых разных расцветок, шпинели, морганиты, опалы, а источниками вдохновения служили комиксы манга, сказки про Алису в Стране чудес, фильмы Уолта Диснея, плотоядные цветы, сладости, Болливуд. Но что бы ни выходило из-под карандаша Виктуар, отправной точкой всегда служат личность Кристиана Диора, факты его биографии, привычки, манеры, вкусы и судьбоносные решения. Так, мир узнал о любви великого кутюрье к садам и розам, и — более того — о его любимом сорте роз, благодаря ювелирным коллекциям Rose Dior Pre Catelan и Rose Dior Bagatelle 2000 года, а затем и роскошной Bal de Roses 2011-го. Страсть основателя знаменитого модного дома к изучению архитектурных стилей нашла отражение в коллекциях Archi Dior и Dior a Versailles, а характерные приемы кутюрье в творениях высокой моды — в линиях Soie Dior 2015 года и Dior Dior Dior 2018-го.

Кристиан Диор выбирает цветы для букета в своем саду Фото: Musee Christain Dior Collection, Granville

За 20 лет работы Виктуар де Кастеллан команда ювелирного департамента компании выросла с двух до 100 человек. На посту креативного директора Christian Dior Джона Гальяно сменил Раф Симонс, а Рафа — Мария Грация Кьюри (с ее приходом все, что касается ведомства дизайна одного из крупнейших домов моды, оказалось в руках двух женщин). И если Джон Гальяно не вмешивался в творчество Виктуар, то Раф Симонс убедил ее использовать камни неоновых оттенков — в результате коллекция Granville 2016 года получилась той же цветовой гаммы, что и его платья от-кутюр. Правда, к моменту выхода коллекции дизайнер уже покинул дом. Мария Грация активно поддерживает Виктуар, но не влиянием на создание украшений, а участием в ювелирных мероприятиях. В июне этого года на презентации коллекции высокого ювелирного искусства в Венеции де Кастеллан представила свою самую абстрактную — обычно в ее украшениях угадывается конкретная форма — линию, Gem Dior. Мария Грация Кьюри создала серию кутюрных платьев специально для презентации и присутствовала на мероприятии в течение всех трех дней.

На осень у Dior Joaillerie запланирован запуск юбилейной серии колец Rose Dior Pop — настоящей квинтэссенции всего самого характерного для ювелирного стиля Виктуар де Кастеллан. Основной сюжет — роза, любимый цветок Кристиана Диора и один из главных кодов Виктуар. Роль второго плана сыграет часто используемое в украшениях марки красочное лаковое покрытие в сочетании с цветными драгоценными камнями. Основа кольца c изящными листками и аккуратными шипами напоминает украшения одной из знаковых ювелирных коллекций Dior Joaillerie, Bois de Rose 2010 года. Всего сделано восемь колец, по два в четырех основных цветах — красном, зеленом, синем и фиолетовом,— особо близких месье Диору. Лепестки колец более насыщенных оттенков — бордового, темно-зеленого, индиго и фиолетового — инкрустированы бриллиантами, а у ярких неоновых — розового, салатового, голубого и лилового — белая лаковая серединка. Презентация коллекции состоялась на июльской Неделе от-кутюр в Париже, а в продаже кольца появятся в октябре.

Процесс создания кольца Rose Dior Pop Фото: Dior Joaillerie

Виктуар всегда вела мысленный диалог с великим кутюрье и даже создала коллекции Dear Dior 2012 года и Cher Dior 2013-го как переписку двух дизайнеров, в которой они обмениваются идеями о цвете. Возможно, этот мистический диалог и стал причиной того, что даже сегодня, когда на рынке нет дефицита в крупных и независимых ювелирных производителях, когда в отделах дорогих универмагов, бутиках и шоурумах в достатке украшений в самых разных ювелирных стилях и техниках, изделия Dior все равно стоят особняком. И что бы ни делала Виктуар де Кастеллан с драгоценными металлами и камнями, ее ювелирный почерк легко угадывается, а ведь именно это главная примета дизайнерского таланта. И кольца Rose Dior Pop призваны закрепить все то, что де Кастеллан успела сказать за два десятилетия.

Екатерина Зиборова