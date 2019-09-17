Драгоценная дольче вита

После праздничной Festa 2017 года и красочной Wild Pop 2018-го римский ювелирно-часовой дом Bvlgari решил посвятить новую коллекцию высокого ювелирного искусства миру кинематографа и тому, что связывает его с брендом. А общих историй у них предостаточно. Родина Bvlgari, Рим, еще и родина знаменитой в середине ХХ века киностудии Cinecitta, а про роман кинодивы Элизабет Тейлор с брендом не знает только совсем далекий от мира гламура человек. Добавляем в списки постоянных клиентов дома Софи Лорен, Аниту Экберг, Анну Маньяни, Одри Хепбёрн, Ингрид Бергман, Грейс Келли — и получаем богатейший архив как источник постоянного вдохновения. Неудивительно, что коллекция Cinemagia получилась такой масштабной — среди 150 уникальных вещей нашлось место и самым дорогим в истории бренда ювелирным часам, и сотуару с древнеримской монетой, и новой версии часов с секретом Serpenti.

Как единственный итальянский бренд, создающий коллекции высокого ювелирного искусства в таких масштабах, Bvlgari гордо показывает свои изделия в рамках собственных мероприятий, не привязываясь к Неделе высокой моды в Париже, где традиционно представляют новинки парижские и швейцарские дома. Мероприятия эти всегда многодневные и роскошные, как итальянская dolce vita — эпоха, в которую Bvlgari и приобрел мировую известность. Презентация Cinemagia состоялась в начале июня на острове Капри, излюбленном месте отдыха голливудских и европейских кинозвезд 1950–1960-х годов. Драгоценности ждали зрителей на вечернем просмотре в Capri Palace Hotel после дневных катаний на лодках, купаний в волнах Средиземного моря и пеших прогулок по гористой местности и до гала-ужина в Villa Certosa, расположившейся в средневековом монастыре. Ума Турман, Ева Грин, Алисия Викандер, Летиция Каста и другие друзья бренда украшали вечер не меньше изумрудов, сапфиров и рубинов. Словом, Bvlgari удалось воссоздать атмосферу роскошного праздника, которая так привлекала звезд прошлого на Капри и в римский бутик марки на Via Condotti. Рядом с колье, серьгами и кольцами на презентации расположились и ювелирные часы. В этом году Bvlgari представил четыре новые модели в двух часовых семействах — две Monete с часовыми механизмами, скрытыми под древнеримскими монетами, и две Serpenti Misteriosi, в которых стрелки спрятаны внутри змеиной головки.

Serpenti Misteriosi Intrecciati, белое золото, рубины, сапфиры, изумруды, бриллианты, кварцевый механизм Фото: Bvlgari

Самая узнаваемая коллекция марки, Serpenti, тоже связана с историей Рима — во времена Марка Аврелия и Клеопатры римлянки носили золотые браслеты-змейки, обвивающие запястья и предплечья, а змея почиталась в этих краях символом чувственности и перерождения. Ювелиры Bvlgari еще в начале ХХ века взяли этот символ на карандаш и превратили в гибкий разомкнутый браслет-змейку. Статус бестселлера навсегда обеспечил Serpenti вниманием дизайнеров бренда — с начала ХХ века и по сей день к знаменитой змее постоянно ищут новый подход. В этом году креативная команда под руководством Лючии Сильвестри превзошла себя и своих предшественников если не в творческом плане, то точно в стоимости реализации проекта: Serpenti Misteriosi Romani стали самыми дорогими часами Bvlgari за все годы существования дома.

Браслет-кафф, инкрустированный бриллиантами и сапфирами общим весом более 81 и 31 карата соответственно, представляет собой жесткую — а не гибкую, как это обычно бывает в Serpenti,— структуру. Змея здесь застыла в неподвижности, и только головка ее с 10-каратным цейлонским сапфиром открывается нажатием, показывая миниатюрный бриллиантовый циферблат кварцевых часов. Эта змейка появилась на свет сразу с несколькими родственниками — бриллиантовой, коралловой, ониксовой и малахитовой версиями Serpenti Misteriosi Romani, которым, правда, далеко до стоимости сапфировой (без малого два миллиона евро).

Serpenti Misteriosi Romani, белое золото, сапфиры, бриллианты, кварцевый механизм; процесс создания; эскиз Фото: Bvlgari

Вторую новую змейку в коллекции Cinemagia назвали Serpenti Misteriosi Intrecciati, что в переводе с итальянского означает «переплетенный». Тело рептилий выполнено как мягкий браслет из переплетающихся нитей с бусинами изумрудов и сапфиров в одном варианте и рубинов в другом — и это тоже новшество для Bvlgari. На обоих концах браслета по змеиной головке, и часы скрываются внутри той, на которой цветных драгоценных камней больше. Обе модели не уникальны, их можно заказать, встав в лист ожидания,— на изготовление одной змейки Intrecciati уходит около полутора лет.

Процесс создания часов Monete High Jewellery Фото: Bvlgari

Не змеями едиными, подумали дизайнеры Bvlgari и решили дополнить Cinemagia двумя моделями часов из еще одной знаковой для бренда коллекции, Monete. Первые секретные часы Monete были представлены в 2017 году: одна из моделей была из коллекции Octo, вторая выполнена в виде ювелирных часов-подвески, и в 2019-м оба эти дизайна получили новое воплощение.

Serpenti Misteriosi Romani, розовое золото, кораллы, изумруды, бриллианты, кварцевый механизм Фото: Bvlgari

Длинный сотуар Monete High Jewellery Pendant Secret Watch украшает восьмиугольная подвеска с монетой II века, изображающей увенчанную лавровым венком голову Аполлона Гринейского на аверсе и полную его фигуру на реверсе — под ней-то и скрывается часовой механизм. Ободок корпуса подвески, как и 90-сантиметровую цепочку, украшают бриллианты и резной коралл, добытый близ Сардинии. (Напомним: Bvlgari входит в крупный люксовый холдинг LVMH, а значит, можно быть уверенным, что использованные в сотуаре кораллы добыты без ущерба для экологии — за этим в Bvlgari тщательно следят.)

И если сотуар — вещь чрезвычайно женственная, то часы Octo Roma Monete предназначены для сильного пола. Это модель с 44-миллиметровым корпусом, к которому прикреплена крышка-монета, закрывающая скелетонированный циферблат мануфактурного калибра BVL 268 SK с ручным подзаводом и самым тонким турбийоном в мире. В коллекцию высокого ювелирного искусства Octo Roma Monete попали из-за уникальности монеты — чтобы очутиться на крышке часов Bvlgari, она должна быть плоской, не меньше 36–37 мм в диаметре, в хорошем состоянии и изображать императора, внесшего вклад в историю. В данном случае это монеты времен императора Константа, одного из сыновей Константина Великого.

Екатерина Зиборова