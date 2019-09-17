Трофеи дебютантов

С легкой руки сопрезидента и креативного директора Chopard Каролины Шойфеле швейцарский ювелирно-часовой дом с 2001 года завел традицию вручать собственную премию в рамках Каннского кинофестиваля. Некоторые из номинантов Chopard Trophee впоследствии получали главные награды киноиндустрии: так, Марион Котийяр стала обладательницей «Оскара» в 2008 году, Леа Сейду — «Золотой пальмовой ветви» в 2013-м; в 2017 году Диана Крюгер стала лучшей актрисой Каннского кинофестиваля, а Нильс Шнайдер — самым многообещающим актером по версии Cesar Award. В этом году Chopard Trophee удостоились британка Флоренс Пью и француз Франсуа Сивиль. Премию молодым звездам кино вручали китайская актриса Чжан Цзыи и Каролина Шойфеле.

Франсуа Сивиль: самое приятное — быть востребованным

Актеры Франсуа Сивиль и Флоренс Пью на 72-м Каннском международном кинофестивале Фото: предоставлено Chopard

29-летний актер родился в Париже и свою первую роль получил в 14 лет в комедии «Le Cactus» Жерара Биттона и Мишеля Мунца, а известность ему принесло участие в фильме «Либо умру, либо выживу» 2008 года. Затем последовала номинация на премию Cesar в категории «Самый многообещающий актер» за роль в исторической драме «Наше сопротивление» 2011 года. За свою карьеру Франсуа успел сыграть вместе с Майклом Фассбендером и Жюльетт Бинош и показал себя как актер разных жанров. А за работой в триллере «Зов волка» 2019 года последовала Chopard Trophee.

Что для вас Chopard Trophee?

Это честь для меня, большая честь. Быть в одном ряду с теми, кто получал эту награду в предыдущие годы, быть с Chopard на Каннском кинофестивале… Я чувствую себя счастливчиком и очень польщен.

Работаете ли вы только в кино или к тому же играете в театре и снимаетесь в телесериалах?

Я бы очень хотел попробовать себя в театре, но киноиндустрия и театр во Франции — это два разных мира. Я снимался в телесериалах, но все же кино для меня основное.

Есть ли роль, которую вы бы очень хотели сыграть?

«Либо умру, либо выживу», 2008 год Фото: Alfama Films

Как только я заканчиваю работу над одним фильмом, сразу хочу в следующий раз сделать что-то прямо противоположное. Например, после «Зова волка», глубокого триллера, в котором я сыграл молодого военного подводника, очень хотел бы переключиться на комедию, желательно романтическую.

Как вы выбираете роли?

Если честно, выбор роли — новый опыт в моей 15-летней карьере: сначала важно было просто получить работу. И, как ни странно, у меня нет в этом смысле определенного направления, больше всего мне нравится быть удивленным предложением. Получить сценарий и подумать: «Ух ты! Да ведь это так далеко от меня». Так что я стараюсь ждать неожиданных ролей. Сейчас я бы очень хотел сыграть юриста или профессионального спортсмена.

Когда вы впервые почувствовали славу?

Браслет-кафф Green Carpet, белое золото, бриллианты Фото: Chopard

Когда незнакомые люди стали останавливать меня на улице и рассказывать, как их впечатлило то, что я сделал, или то, в чем участвовал. Это началось несколько лет назад. И пока никто из них не говорил мне в лицо: «Ненавижу то, что ты сделал». Можно сказать, пока мне везет.

Как молодой актер, видите ли вы разницу между старой и новой школой?

В кино и театре ты всегда стараешься сказать нечто о мире, в котором живешь, а наш мир меняется очень быстро. Кино всегда зеркало реальной жизни.

Стараетесь ли вы вложить какой-то особенный смысл в своих персонажей?

Актер — это инструмент в общей истории, и смысл в фильм вкладывает режиссер. А в жизни я стараюсь как можно больше заботиться об экологической обстановке. Пока мои роли никак не отражают это мое убеждение, но было бы здорово сыграть в эпической ленте о том, что происходит с планетой. Художественной, потому что документальных уже много.

«Зов волка», 2019 год Фото: MEGOGO Distribution

Что самое сложное в актерстве?

Разговаривать о том, что делаешь. Для меня это две разные профессии — создавать персонажа на площадке вместе с режиссером и стараться это описать, да к тому же на английском и в Канне.

А что самое приятное?

Работать. Иметь работу. Быть востребованным.

Вы любите делать дорогие покупки?

Колье Red Carpet, белое золото, разноцветные сапфиры Фото: Chopard

У меня нет ничего дорогого, кроме, пожалуй, техники. Фотоаппарат, музыкальные инструменты и еда — я серьезно отношусь к тому, что ем. А вот ощущать на своем запястье часы Chopard для меня вновь.

Вы сами выбирали часы для церемонии награждения?

Да. Как и все нормальные люди, я стараюсь выбирать красивые вещи, но, если честно, мой стиль можно очень точно описать словом «хаос».

Флоренс Пью: иногда нужно остановиться и отпраздновать

Серьги Red Carpet, белое золото, рубины, бриллианты. Иллюстрация Меган Хесс Фото: Chopard

Актриса родилась в Оксфорде в 1996 году, выросла в испанской Андалусии и уже с шести лет начала посещать занятия по актерскому мастерству. Первую роль получила в 17 лет, а первой ее наградой стала премия British Independent Film Award 2017 года в номинации «Лучшая актриса» за роль в «Юной леди» Уильяма Олдройда. Скоро на экранах появится ожидаемый критиками фильм «Маленькие женщины» Греты Гервиг, где Флоренс сыграла вместе с Эммой Уотсон, Сиршей Ронан, Тимоти Шаламе, Луи Гаррелем и Мерил Стрип.

Что для вас значит премия Chopard Trophee?

Если честно, я шокирована. Ведь я никогда раньше не была на Каннском фестивале, а приехать сюда в первый раз и сразу за призом — просто восхитительно.

Нравятся ли вам все эти пышные вечеринки, парадная часть профессии актрисы?

Отношусь к этому как к моменту признания, когда нужно остановиться и отпраздновать.

«Маленькие женщины», 2019 год Фото: Columbia Pictures Corporation

Тратите ли вы крупные суммы на драгоценности?

Ой, я ужасно трачу деньги, и на очень странные вещи. Но носить красивое я очень люблю. Сейчас на мне украшения, в которых я чувствую себя принцессой, и, кажется, мне это начинает нравиться.

Когда вы впервые почувствовали славу?

Наверное, мне это только предстоит. Я знаю, что мою работу видели и оценивали, но я воспринимаю это как критику. Люди пока не узнают меня на улицах, чему я очень рада, ведь это свобода.

Есть ли у вас роль мечты?

Серьги Red Carpet, белое золото, изумруды, бриллианты Фото: Chopard

Да! Я много раз говорила, что мечтаю сыграть в вестерне. Все эти ружья, лошади, ковбои... Абсолютно мой мир.

Работаете ли вы только в кино или к тому же играете в театре и снимаетесь в телесериалах?

Не то чтобы дело в выборе чего-то одного — скорее в принятии любой роли, которая приходит и подходит тебе в данный момент. Мне бы очень хотелось сыграть в театре, больше сниматься в сериалах, продолжая играть в фильмах, но это потребует времени.

Есть ли разница между нынешним поколением актрис и предыдущим?

Не могу сказать наверняка, но знаю, что сегодня у молодых актеров есть возможность быть услышанными. И это примета последней пары лет. Сейчас говорить о чем-то важном довольно безопасно, по крайней мере мы стараемся, чтобы это было так.

Как вы выбираете роли?

Обычно мы с агентом выбираем женщин с непростым характером. Многие говорят, что я играю только исторических персонажей, но тут дело не в выборе — просто так получается. Неважно, какой жанр, сюжет, откуда героиня или из какой эпохи.

Мини-сериал «Маленькая барабанщица», 2018 год Фото: AMC Networks, BBC Television Centre

Что значит «с непростым характером»?

Обычно это женщины с громким голосом и определенным отношением к себе. Мне кажется, такой образ способен вдохновить людей на поступки. Не знаю, есть ли у меня все атрибуты персонажей, которых я играю, но всегда ведь выбираешь женщин, которые похожи на тебя в чем-то.

Что самое сложное в профессии актрисы?

Переходить от одной работы к другой. И почувствовать, сыграть что-то, если у тебя такого опыта не было. Быть уверенным, что ты понимаешь суть вещей. А иначе как можно играть персонажей, которых видит потом весь мир?

А что самое приятное в профессии?

Что ты можешь быть чем угодно и кем угодно. И если работаешь с правильными людьми, они всегда примут тебя и помогут. Когда во время съемок чувствуешь всю эту энергию, общую энергию... Это удивительно.

Беседовала Екатерина Зиборова