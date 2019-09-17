Королевы и короли, рыцарское оружие и доспехи, только победы и никаких поражений — Франческа Амфитеатроф представила свою первую коллекцию высокого ювелирного искусства для Louis Vuitton. Посвящена Riders of the Knights Средневековью и бесстрашным, сильным женщинам прошлого, которые должны вдохновить на подвиги наших современниц. «Не иначе, Амфитеатроф поклонница "Игры престолов"»,— не унимались журналисты на презентации в Париже. Но дизайнер, как выяснилось, не смотрела ни одной серии. Так что Серсея Ланнистер здесь ни при чем, а вот Жанна Д’Арк — да, готовая ролевая модель. Поэтому говорим: сила, воля, решительность, независимость, видим — цепи, доспехи, амулеты и даже мечи.

В коллекции полсотни украшений (еще столько же — в производстве), и она разбита на несколько тематических «глав». Первая тема — королевство, и здесь множество отсылок к готической архитектуре. Так, подъемные ворота-решетки средневекового замка угадываются в скульптурных кулонах-клетках, а драгоценные дверки в них открываются и закрываются по желанию хозяйки, словно ворота замка. В Средние века в таких обычно хранили прядь волос возлюбленного или любимый аромат, хотя были попытки использовать кулоны и как альтернативу «ядовитым кольцам». Архитектурная симметрия сапфиров и бриллиантов в кольце из главного комплекта главы Le Royaume напоминает каменную кладку крепостных стен с арочными зарешеченными окнами. Центральное колье повторяет дизайн старинного рыцарского горжета, защищавшего шею воина. Только у Амфитеатроф он не монолитный, а в виде тонкой гибкой сетки, сотканной из белого золота, плюс 1600 бриллиантов и сапфиров, с солирующим центральным сапфиром насыщенного бархатно-синего цвета (19,31 карата).

Какое королевство без королевы? Вторая глава коллекции, La Reine — оммаж властной женственности. Здесь на первых ролях роскошное короткое колье из белого золота с девятью аквамаринами (общий вес — 153 карата), каждый щедро обрамлен бриллиантами. К колье — три пары серег с бриллиантами, оформление на выбор: одно декорировано геральдической лилией, другое — миниатюрной короной, третье — изящным кинжалом. Весь комплект так и просится в коллекцию династических регалий.

Третью главу своего ювелирного эпоса, La Cavaliere, Франческа Амфитеатроф посвящает рыцарям. Воинскую честь и смелость символизируют кроваво-красные шпинели в браслетах, колье и серьгах. Плюс в словарь Louis Vuitton впервые за много лет вернулись броши. Амфитеатроф назвала их Armoires и вложила в них новый смысл: кинжал, и прямо в сердце. Дизайнер рассчитывает, что такие брошки придутся по вкусу не только женщинам, но и мужчинам, как, впрочем, и перстни-печатки Intuition и Le Talisman. Колье с медальоном из ляпис-лазури или цепь, инкрустированная бриллиантами и изумрудами, из этой линии тоже могут приглянуться представителям сильного пола. Новый арт-директор не забыла и о корпоративных ценностях. Едва ли не в каждом украшении запрятана литера V или фирменный цветок-монограмма, которые, в отличие от мотивов в простой ювелирной линии Be Blossom, стали объемнее и очевиднее, особенно на кольцах и браслетах.

Большому бренду — большой масштаб, таков главный девиз нового арт-директора ювелирного и часового департамента Louis Vuitton. Масштаб велик настолько, что премьерный ужин в честь коллекции давали в настоящей крепости — в президентской резиденции в Праге. Пражский град, один из самых больших в мире замков, с его грандиозным Владиславским залом и смешением архитектурных стилей, оказался идеальной декорацией для Riders of the Knights. Современных доспехов на всех присутствующих прекрасных дам и рыцарей не хватило, но Франческа Амфитеатроф пообещала, что до конца года, когда полностью закончат производство коллекции, все желающие смогут оказаться во всеоружии.

Мария Сидельникова