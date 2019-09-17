Звезда королевы

Королева Александра Датская, жена старшего сына королевы Виктории, Эдуарда VII, короля-консорта Великобритании и Ирландии, императора Индии с 1901 по 1910 год, отличалась необыкновенной красотой, грациозным сложением и изысканной манерой одеваться, за что прослыла законодательницей мод и, как бы мы сегодня сказали, иконой стиля. Александра любила драгоценности и умела носить их помногу сразу, вызывая восхищение, а не обвинения в вульгарности. Британский ювелирный дом Garrard, официальный поставщик королевского двора с 1843 года, решил отдать должное красавице королеве и посвятил ей новую коллекцию украшений Muse.

Когда королева Виктория в 1863 году потеряла мужа, принца Альберта, и стала избегать публичности, ее старший сын Эдуард с женой Александрой были вынуждены взять на себя исполнение большинства королевских обязанностей. И так как Эдуард был твердым сторонником протокола и помпезных церемоний, он всячески поощрял старания жены одеваться соответственно их высочайшему статусу. На доступных сегодня фотографиях Аликс, как называли ее близкие, предстает в полном придворном одеянии и всегда — во множестве драгоценностей. Ее изящная длинная шея обычно полностью закрыта бриллиантовыми чокерами, а на парадных портретах к ним в дополнение идут десятки длинных жемчужных нитей, корсажные броши, драгоценные ордена, высоко обвивающие запястья браслеты, серьги, кольца, короны и тиары. Многие придворные аристократки пытались повторить манеру королевы носить драгоценности, но получалось далеко не у всех. Возможно, только у ее сестры, датской кронпринцессы Марии Софии Фредерики Дагмар, матери российского императора Николая II, которую ювелиры Garrard чтят не меньше Александры.

В коллекции Muse есть несколько отсылок к стилю Александры. Одним из способов отдать дань уважения ювелирам XIX века стало использование филиграни. Мастера Garrard потратили много часов, чтобы придать старинной технике создания кружевных украшений из тонких золотых проволок современный вид — золотая сетка Muse Filigree выполнена как геометрический орнамент, усыпанный сапфирами и бриллиантами в строго симметричном порядке. Внутри филигранного орнамента читается постоянно повторяющийся мотив звезды, и это еще одно напоминание о том, кто муза новой коллекции: парадные платья Александры иногда украшала целая россыпь бриллиантовых брошей-звезд разной величины. Дизайнеры Garrard старались повторить их очертания в украшениях Starlight, несмотря на то что это не высокое ювелирное искусство — какое, несомненно, носила королева,— а регулярная коллекция, предназначенная для широкого круга любителей ювелирных украшений XXI века. Браслеты-змейки — еще один излюбленный мотив Аликс — обернулись современными кольцами, серьгами и подвесками Signature Serpent. В коллекции есть серьги с лиловыми сапфирами, и выбор этого цвета тоже не случаен — муж сестры королевы, российский царь Александр III на свадьбу и важные торжества дарил невестке украшения с аметистами, и со временем фиолетовый стал ее любимым цветом. Александра предпочитала его, выбирая ткани для платьев, покупая украшения и даже задумывая очередной интерьер.

Королева Александра Датская, 1925 год Фото: Universal Images Group / DIOMEDIA

Креативный директор Garrard Сара Прентис советует не бояться смешивать украшения с разными мотивами: «Александра изящно носила на первый взгляд не сочетавшиеся украшения, и в нашей коллекции Muse мы хотели предложить современным женщинам пойти по ее стопам».

Екатерина Зиборова