Пилотный проект

В 1909 году после многочисленных попыток инженер-экспериментатор Луи Блерио все-таки осуществил свою мечту и стал первым авиатором, совершившим перелет через пролив Ла-Манш. В этот исторический момент на запястье пилота были часы Zenith. И хотя нынешний год для мануфактуры проходит под флагом 50-летнего юбилея легендарного автоматического хронографа El Primero, в знак уважения к исторической связи компании с авиацией Zenith чествует свою знаменитую «пилотную» серию ограниченным выпуском специальной модели Pilot Type 20 Extra Special Silver.

Новые Pilot Type 20 Extra Special стали первыми наручными часами Zenith с серебряным (925-й пробы, что, как известно, означает: в материале 92,5% серебра) корпусом. И выбор этого металла в часовом производстве в наши дни довольно необычен: серебро, ввиду мягкости, гораздо более распространенный материал в ювелирном деле. К тому же если сравнивать его с другими белыми металлами, то сталь и титан показывают себя более износоустойчивыми, а платина и белое золото тяжелее и выше ценятся. Серебро же уникально способностью со временем покрываться благородной патиной, что особенно ценится коллекционерами и любителями винтажной эстетики. (Высокий интерес к часам в бронзовом корпусе, ставшим и популярными в последние три-четыре года, имеет ту же причину: бронзовая версия модели Pilot Type 20, выпущенная в 2015-м, уже успела стать одним из бестселлеров марки.)

Циферблат Pilot Type 20 Extra Special Silver, как и корпус модели, выполнен из серебра, но брашированного и с декоративный отделкой, напоминающей заклепки на алюминиевых листах, покрывавших корпуса самолетов на заре авиации. Остальные характерные черты «пилотных» часов — крупные цифры, стрелки и заводная головка на корпусе диаметром в 45 мм — постоянные элементы в дизайне Zenith. Довершает брутальный образ ремешок из грубой кожи.

Внутри работает классический калибр Zenith Elite 679 с автоматическим подзаводом и 50-часовым запасом хода.

Часы Zenith Pilot Type 20 Extra Special Silver Фото: Zenith

На закрытой задней крышке часов гравировка традиционного логотипа компании в окружении надписей Zenith Flying Instruments и Montre d’Aeronef Type 20 напоминает о том, что Zenith одними из первых стали производить часы для авиаторов в начале ХХ века. К слову, мануфактура Zenith остается единственным предприятием, которое официально может на циферблате своих часов ставить слово Pilot. Тираж этой особой серии, выпущенной в честь 110-летия перелета Луи Блерио через Ла-Манш, ограничен 250 экземплярами.

Екатерина Зиборова