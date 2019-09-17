Мы не скованы строгими кодами

Креативный директор Piaget в ювелирном бизнесе 18 лет, из них 17 она провела в ателье швейцарской мануфактуры, создав ювелирную линию с нуля и облагородив часовую коллекцию. Своей новой коллекцией высокого ювелирного искусства Golden Oasis Стефани Сивриер продолжает рассказ о магии света, лучи которого ассоциируются у нее с блеском разноцветных драгоценных камней.

Где вы черпали вдохновение, работая над новой коллекцией?

Несколько сезонов мы изучаем тему солнечного света и уже побывали на берегах Амальфи, у бассейна в Палм-Спрингс, на ледниках Северного полюса, а теперь решили посмотреть на солнце пустыни. Цветовые, световые и фактурные контрасты пустыни напомнили мне о приемах нашего дома — мы тоже часто работаем на контрасте прозрачных драгоценных и однотонных поделочных камней с гравированным золотом.

Есть ли у вас любимые украшения в новой коллекции?

Да! Браслет-манжета Secret Oasis, декорированный бриллиантами в форме пальмовых листьев и оснащенный потайным часовым механизмом, но он сразу был продан. Еще один фаворит — колье Desert Palm: пальмовые листья здесь выполнены из золота с гравировкой Palace Decor. Для меня важно, что это не фигуративное украшение: мы лишь намекаем на тему и источник вдохновения.

Как и на каком этапе вы решаете, что вещь станет трансформером?

Конечно, не каждое изделие способно стать трансформером, иногда этого не позволяет дизайн. В остальных случаях наша задача — подарить клиентам возможность надевать любимую драгоценность как можно чаще. В новой коллекции есть колье-сотуар Secret Oasis с изумрудами: кулон превращается в брошь, отстегивается и помпон-кисть с бусинами, которую можно носить отдельно на цепочке. А еще в этом колье «спрятаны» два парных браслета.

Что изменилось в компании за те 17 лет, что вы с Piaget?

В Piaget я попала, едва окончив La Haute Ecole de Joaillerie, и сразу стала заниматься ювелирным направлением. Тогда марку знали скорее как часовую, и моей задачей было раскрыть ее ювелирный потенциал. Мне нравилось, когда элементы одного направления встречались и в другом, так что теперь в часовых коллекциях у нас всегда есть ювелирные часы, а в ювелирных — часы с секретом. Мы не скованы строгими кодами и можем себе позволить смелые ювелирные эксперименты. За эту свободу я больше всего люблю свою работу.

В чем ваш секрет успеха?

Никогда нельзя забывать про суть творческого подхода: чтобы выделиться на общем фоне, нужно мыслить креативно. Конечно, мы все ищем источники вдохновения в том, что нас окружает. Просто каждый пропускает все через себя, добавляя свое видение. Если мне скажут: «Придумай украшения на тему птицы», я не буду делать что-то фигуративное, а скорее подумаю о ее крыльях, об огранке "маркиза", об асимметрии и гибкости линий, двух-трех оттенках и, разумеется, о нашем гравированном золоте. По этим кодам можно сразу определить, что украшение сделано в мастерских Piaget.

Piaget часто указывают происхождение драгоценных камней. Это стремление сделать производство максимально прозрачным?

Сертификаты — норма для крупных камней. Они сами по себе инвестиция, и их почти невозможно найти без помощи геммолога. Сегодня у каждого ювелирного дома есть свои этические стандарты, и мы просим наших поставщиков предоставлять сертификаты о происхождении каждого, даже самого маленького камня, который мы покупаем.

Беседовала Лидия Агеева