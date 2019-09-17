Девушки лучших друзей девушек

Когда дочь известного торговца бриллиантами Андре Мессика, Валери, в 2005 году решила основать собственную ювелирную марку, занималась она исключительно частными заказами. Первая полноценная коллекция, получившая название Move — в честь трех двигающихся по золотым изделиям бриллиантов,— появилась два года спустя и быстро стала бестселлером. Никакого секрета, просто Валери удалось сделать украшения, в которых современный дизайн и камни высочайшего качества сочетались с новым для 2000-х подходом к драгоценностям — как к повседневным вещам, а не как к спутникам торжеств по особым случаям. Сегодня у марки Messika собственное ателье высокого ювелирного искусства в центре Парижа, около десятка регулярных коллекций и две сотни точек продаж по всему миру. Но в память о том, с чего все началось, каждый год появляются новинки в линии Move, которую Валери считает символом марки.

Валери Мессика — одна из немногих женщин во Франции, которой удалось не просто создать собственный независимый бренд, но и вывести его на уровень, достойный парижских ювелирных домов c вековой историей. На ювелирно-часовой выставке в Базеле у Messika свой двухэтажный стенд с отдельными комнатами для регулярных коллекций и собраний высокого ювелирного искусства, лаунжами для особо дорогих гостей и собственной столовой с отменным кейтерингом — таким размахом могут похвастаться только самые крупные игроки рынка. Свой успех дизайнер объясняет удачей: «Я родилась и выросла рядом с бриллиантами и всю жизнь наблюдала, с каким пиететом люди относятся к ним, считая бриллиант камнем для помолвочного кольца и свадебных украшений. Когда мне исполнилось 24 года и отец пригласил меня принять участие в его бизнесе, я поняла: мне есть что сказать в бриллиантовом мире. Я мечтала создать украшения, которые женщина могла бы покупать себе сама и носить с джинсами каждый день. В это сложно поверить, но когда я начинала, эта ниша никем не была занята. Мне повезло, что я нашла ее».

Задача создать повседневные украшения была выполнена на отлично. Неудивительно, что украшения Messika с двигающимися элементами и сияющими бриллиантами, которые, как известно, лучшие друзья девушек, так нравятся звездам — они добавляют блеск современности любому образу. Сегодня среди поклонниц Messika поп-дивы Леди Гага и Карди Би, актрисы Люпита Нионго, Шарлиз Терон, Кристен Стюарт. Валери Мессика до сих пор благодарит судьбу за тот день 2014 года, когда Бейонсе выложила в Instagram фото: рука в кольце Glam'Azone на фоне «Моны Лизы» в Лувре. Певица тогда отдыхала в Париже и приобрела кольцо в бутике Messika в отеле. «Я узнала об этом, когда вдруг один за другим мне стали звонить и писать друзья, близкие и не очень люди. Все считали своим долгом поздравить меня. Наутро я проснулась знаменитой,— вспоминает Мессика.— Но это был личный выбор Бейонсе, я до сих пор безмерно благодарна ей за то фото, и теперь мы большие друзья».

Фото из рекламной кампании Messika Фото: Courtesy of Messika

Эффект Бейонсе показал, насколько сильно знаменитости влияют на развитие бизнеса. Впоследствии для съемок ювелирных украшений Валери всегда искала самых востребованных моделей. Малгосия Бела представляла новинки коллекций Move, Skinny и Angel 2015 года, в 2017-м бренд выпустил совместную коллекцию с топ-моделью Джиджи Хадид, ставшую успешной настолько, что на следующий год последовало продолжение. Саша Пивоварова демонстрировала, как носить высокое ювелирное искусство 2018 года с лакированным тренчем, джинсовыми куртками и футболками, а в 2019-м Эдита Вилкевичуте стала героиней ювелирной съемки, посвященной пустыням Дикого Запада. Валери Мессика открыто признается в своей любви к моде: «Мода — мое главное вдохновение. В ее быстротечности есть невероятная креативная энергия, она как зеркало отражает современность».

В этом году Валери решила объединить две свои страсти — коллекцию Move и знаменитых модниц — в рекламной кампании новой линии Lucky Move с участием легендарных моделей, англичанки Кейт Мосс и уроженки Пуэрто-Рико Джоан Смоллс, а также голландской актрисы Сильвии Хукс. «Мне хотелось создать трио из девушек, которые бы представляли разные типы женской красоты, независимо от их возраста,— рассказывает Валери Мессика.— У каждой из девушек свой неповторимый стиль, оттеняющий украшения. Это они влияют на бриллианты, а не наоборот. В Messika это самое главное». На счету 45-летней Кейт Мосс около 300 обложек модных журналов, в том числе авторства фотографов Марио Тестино и Герба Ритца, ее портрет писал Люсьен Фрейд, а художник Марк Куинн создал 50-килограммовую скульптуру Кейт из золота. «Кейт Мосс — современная муза и настоящая легенда моды и рок-н-ролла, но прежде всего — свободная женщина»,— подчеркивает Валери. У звезды шоу американского бренда Victoria's Secret 31-летней пуэрториканки Джоан Смоллс потрясающие внешние данные, неудивительно, что сотрудничества с ней ищут крупнейшие мировые бренды. Нидерландской актрисе и фотомодели Сильвии Хукс 36 лет, в ее послужном списке фильмы «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года, где актриса сыграла вместе с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом, и «Девушка, которая застряла в паутине» 2018 года. И если в трио Messika Кейт олицетворяет женщин со свободолюбивым нравом, Джоан — современный гламур, то Сильвия отвечает за женщин с андрогинной внешностью.

Кейт Мосс в колье Lucky Move Фото: Courtesy of Messika

Ближе к концу года появятся фотографии Кейт, Джоан и Сильвии в новых украшениях высокого ювелирного искусства, а пока — главный запуск второй половины 2019 года, очередной линии Lucky Move: свежий взгляд Валери Мессика на самую значимую для бренда коллекцию. Основной элемент — медальон в виде золотого круга с овальным отверстием, внутри которого скользит один или три бриллианта. Крупные подвески с этим медальоном крепятся золотыми карабинами к массивным цепям или тонким цепочкам, кольца напоминают новое прочтение классического перстня-печатки, а в серьгах-кольцах медальон прикреплен с внутренней стороны разорванного круга. Есть и короткие чокеры, и длинные сотуары, и кольцо на три пальца. Одним словом, все, что нужно для создания образа. «Мои украшения тем хороши, что их легко сочетать, вне зависимости от коллекции, даты создания, цвета золота, количества и цвета бриллиантов,— объясняет Валери.— А Lucky Move — первая коллекция, на украшениях которой мы предлагаем сделать гравировку. На удачу, конечно».

Екатерина Зиборова