Геометрия граней

Для часовой марки Hublot производство выпускаемых ограниченным тиражом коллекций в сотрудничестве со знаменитыми художниками, спортсменами, музыкантами, дизайнерами — одна из составляющих ДНК. С 2012 года под девизом The Art of Fusion марка создает уникальные серии коллекционных часов, всякий раз расширяя границы представлений о возможностях дизайна в часовом деле и превосходя собственные достижения. Из многих осуществленных за это время проектов часы Big Bang Sang Bleu, созданные в рамках сотрудничества со швейцарской студией Sang Bleu («Голубая кровь») в 2016 и 2019 годах, выделяются нестандартным подходом к архитектуре корпуса и циферблата.

За время существования (а существует она с 2006 года) Sang Bleu из простой тату-студии превратилась в мультимедийное агентство, частично базирующееся в Цюрихе, частично в Лондоне и состоящее из нескольких департаментов. Журнал Sang Bleu фокусируется на современных искусстве и культуре, бренд Sang Bleu Physical занимается созданием одежды и аксессуаров, типографская студия Swiss Typefaces — логотипами и шрифтами, креативное агентство Sang Bleu предоставляет услуги графического дизайна, иллюстрации, фотографии, а также общего креативного руководства для крупных проектов и мероприятий. Основатель Sang Bleu Максим Плесчиа-Буши, швейцарский тату-художник, предприниматель и часовой энтузиаст, в 2016 году получил от компании Hublot предложение оформить одну из знаковых моделей марки. За основу были взяты знаменитые часы Big Bang в 45-миллиметровом корпусе c автоматическим механизмом Unico HUB1213, который можно видеть через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла. Но все остальное было полностью переосмыслено художником, и от классических Big Bang в Big Bang Sang Bleu остались только узнаваемые винты на корпусе.

Художественную манеру Плесчиа-Буши отличают интерес к симметрии, любовь к многоугольникам и геометрическим формам, которые легко переносятся машинным аппаратом не только на человеческую кожу, но и на любую другую поверхность. Его работы напоминают рисунки Леонардо да Винчи — главным образом витрувианского человека. Специалистам Hublot удалось создать на основе характерных линейных рисунков Плесчиа-Буши октогональные колеса на циферблате, выполняющие функции стрелок. Три родированных многоугольника расположены один поверх другого, меньший поверх большего так, что самый большой одним из углов показывает часы, средний — минуты, а малый — секунды. Шрифт для цифровых отметок часов и минут был специально разработан Swiss Typefaces. Линейный рисунок продолжается на ушках корпуса и кожаном ремешке симметричной гравировкой, а в механизме — специально спроектированным Буши ротором. «Геометрия представляет собой универсальное выражение абстрактного и систематизированного миропонимания,— делится размышлениями художник.— Она несет сквозь время и пространство ценность, идеи и смысловую нагрузку, объединяя все человечество, как высшее проявление ума». Выпуск Big Bang Sang Bleu 2016 года в корпусе из титана, титана с бриллиантами, черной керамики или золота King Gold был ограничен 200 экземплярами каждой модели.

В этом году на часовой выставке в Базеле Hublot представили второй плод сотрудничества со швейцарским художником-татуировщиком: часы Big Bang Sang Bleu II. Характерный рисунок Плесчиа-Буши на этот раз определяет форму корпуса. Острые углы, резкие грани, сочетание полированных и брашированных поверхностей придают этим часам поистине футуристический облик, даже сапфировое стекло здесь с фацетированными гранями, что позволяет ему участвовать в общей скульптурной композиции. Кнопка-пушер запатентованной системы быстрой смены ремешка One Click сменила форму: из трапеции превратилась в треугольник. Вместо кожаного ремешка теперь каучуковый, и пряжка его тоже не осталась без внимания дизайнера, как и логотип Hublot на заводной головке, который слился с логотипом студии Sang Bleu в единую монограмму.

На первый взгляд эти часы кажутся скорее великолепным арт-объектом, чем прибором для измерения времени, но если внимательнее присмотреться к циферблату, станет ясно, что это не так: с главной функцией Big Bang Sang Bleu II справляются отлично. Циферблат частично скелетонирован, чтобы показать детали механизма с функцией хронографа. Роль индикатора часов играет стилизованный Плесчиа-Буши ромб, напоминающий бриллиант огранки «маркиза», один из углов которого залит люминесцентным покрытием — он-то и указывает, который час. Для минут предусмотрена отдельно двигающаяся стрелка. Около отметки «9 часов» располагается секундный счетчик, у «3 часов» — 60-минутный индикатор хронографа, окошко даты между «4 часа» и «5 часов», а рядом с отметкой «6 часов» можно разглядеть колонное колесо.

Мануфактурный механизм HUB1240 Unico совершает 28 800 вибраций в час и имеет запас хода во внушительных 72 часа. Через заднюю крышку из сапфирового стекла виден частично скелетонированный ротор, такой же, как и в первой модели Big Bang Sang Bleu. На этот раз 45-миллиметровый корпус Big Bang выпущен в двух версиях: из титана тиражом в 200 экземпляров и в золоте King Gold — 100 экземпляров.

Екатерина Зиборова