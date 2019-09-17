Художники бриллиантов

Союз художественного и высокого ювелирного искусств может складываться по-разному. Ювелиры часто ищут вдохновения в творчестве художников, художники с удовольствием участвуют в создании украшений, арт-коллекционеры, как правило, интересуются и ювелирными вещами тоже. Так что появление у британского дома Graff коллекции, посвященной творчеству американского художника Сая Твомбли, вполне логично, ведь Лоуренс Графф, основатель и глава компании, название которой стало синонимом украшений с камнями высочайшего качества, еще и крупный коллекционер, собирающий искусство ХХ века.

Творения Эдвина Паркера «Сая» Твомбли-младшего в коллекции мистера Граффа соседствуют с произведениями Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баскии, Пабло Пикассо, Кита Харинга, Джулиана Шнабеля. Названия работ Твомбли, стоимость которых может достигать $70 млн, отсылают то к древнегреческой мифологии, то к современной поэзии, то к другим возвышенным источникам, а визуально картины представляют собой огромные холсты, испещренные закорючками (такие часто бессознательно чертят на подвернувшемся листе бумаги, пока говорят по телефону). При этом каракули Твомбли как будто закручены вихрем невероятной энергии, и именно это впечатление — бурной физической энергии — от его картин и старались перенести в украшения ювелиры Graff.

Вообще, явный сдвиг в стилистике бренда наметился еще два года назад. Самые что ни на есть классические вещи, где дизайну отводилась второстепенная роль (главное было — представить крупный камень исключительных характеристик в минимальном обрамлении металла), словно наскучили дизайнерам. Креативный директор Graff Анна-Ева Геффрой подтверждает: «Мы стараемся сделать акцент на трехмерности наших новых вещей, подчеркнуть их гибкость, расположить камни таким образом, чтобы украшение выглядело объемным».

Фото: AFP

Но как передать спонтанность росчерка карандаша или мазка кисти в металле и драгоценных камнях? Создание коллекции Inspired by Twombly стало для ювелиров определенным вызовом. Первыми бренд представил вещи высокого ювелирного искусства на выставке в Базеле в марте 2018 года. Это были серьги с серией драгоценных завитков, завершающейся крупными грушевидными идеально бесцветными бриллиантами, и колье из трехмерных петель с бриллиантами чередующихся изумрудной и бриллиантовой огранок.

Колье Inspired by Twombly, белое золото, сапфир, бриллианты Фото: Graff

К концу 2018 года появились варианты этих вещей с рубинами, красными, как гигантские каракули на полотне Твомбли «Bacchus», а затем и варианты с сапфирами, изумрудами и желтыми бриллиантами. В марте 2019 года коллекцию пополнили украшения нового дизайна; заглавным стало гибкое колье из двух переплетающихся нитей бриллиантов багетной огранки с подвешенным на них крупным сапфиром. А в июне Graff представил три модели ювелирных часов, одна другой изящнее: с секретом, с овальными бриллиантами и с завитками багетных бриллиантов.

Фото: AFP

«Сочинение каждого конкретного украшения — великое искусство. Начиная с того, как мы сочетаем бриллианты, и заканчивая огранкой,— рассказывает Лоуренс Графф.— Мы — художники бриллиантов».

Екатерина Зиборова