Нестройная симметрия

Группа-компаний Kering — крупнейший французский люксовый гигант после LVMН — укрепляет свои позиции на Вандомской площади (читай — в ювелирном сегменте). После масштабной реставрации исторического бутика Boucheron и оформления вандомской прописки для китайского ювелира Денниса Чана и его бренда Qeelin Франсуа-Анри Пино дал зеленый свет Gucci. В разгар летней Недели высокой моды в Париже арт-директор Gucci Алессандро Микеле представил свою первую коллекцию высокого ювелирного искусства и новый дом для своих украшений на Вандомской, 16.

Коллекция называется Hortus Deliciarum — «Сад утех». Первоисточник — одноименный средневековый манускрипт, составленный в XII веке эльзасской монахиней, настоятельницей монастыря близ Страсбурга. Но, как нетрудно догадаться, не библейские сюжеты сотворения мира заинтересовали итальянского дизайнера, а богатые аллегориями красочные миниатюры, которыми славится этот труд. Яркими иносказаниями и узнаваемыми символами Gucci, которые поклонники итальянского дома уже могли оценить в бижутерии, Микеле наполнил и свою первую коллекцию высокого ювелирного искусства. В нее входит свыше 200 украшений, большинство сделано в единственном экземпляре (но все можно повторить по желанию клиента и с другими камнями), страна-производитель — Италия. Цена — от €50 тыс. до €800 тыс.

В «Саду утех» Алессандро Микеле выделил три большие темы, созвучные и высокому ювелирному миру, и миру Gucci: символы вечной любви, звери и кольца с крупными камнями. Пухлые амуры со стрелами и сердцами перелетают с кулонов на серьги и обратно. Порхают они среди цветов, выращенных из драгоценных и полудрагоценных камней всех оттенков. Здесь и рубеллиты с танзанитами в огранке «сердце», и зеленые турмалины с сапфирами в виде лепестков, и каскады розовых топазов, и грозди мандариновых гранатов. Змеями, выполненными из опалов, извиваются кольца и браслеты. Рептилии на них сверкают изумрудными глазами и кусают себя за хвост с ловкостью древнего уробороса. Есть тигры и пчелы — уже известные обитатели ювелирного бестиария арт-директора Gucci. И наконец, солитеры — крупные камни-одиночки, солирующие в кольцах. Они напоминают о винтажных, парадных украшениях, которые когда-то передавали по наследству.

О том, что Алессандро Микеле неравнодушен к ювелирным украшениям, можно было догадаться уже по первой его коллекции для Gucci. Страсть эта родом из детства, которое прошло между студиями и гримерками киностудии «Чинечитта», где мать работала костюмером, и гардеробной бабушки — азартной собирательницы винтажных аксессуаров. Поэтому театральность в самом широком смысле слова у Алессандро в крови, и ему ничего не стоит, выкинув пару веков, «поженить» готику с романтикой, а заодно и с барокко, разрушить пасторальную идиллию, обнажить порок или, наоборот, сыграть в невинность. Почерк Микеле узнается даже в закрепках и огранке камней. Они специально выполнены так, что создается впечатление изъяна, композиция кажется асимметричной, камень — неидеальным. Этот прием Микеле называет «нестройная симметрия» и использует его, чтобы мир красоты не представал слишком совершенным.

Интерьер ювелирного бутика Gucci на Вандомской площади Фото: Courtesy of Gucci

Оформление магазина Gucci на Вандомской площади тоже дело рук Алессандро. И благородные деревянные витрины, и экстравагантный бирюзовый атлас, подхватывающий блеск драгоценных камней и бриллиантов, и мрамор под ногами, и зеркала над головой — все нарисовано, выбрано и утверждено дизайнером-перфекционистом и универсалом. Он же придумал для этого магазина эксклюзивные браслеты, чокеры и кольца с возможностью модной сегодня кастомизации. На выбор предлагаются буквы из бриллиантов, рубинов, изумрудов и сапфиров. Писать ими можно все, что душе угодно, от имени до признаний, но уложиться нужно в 12 символов.

Мария Сидельникова