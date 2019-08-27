«Локомотив» хочет опереться на португальца

«Локомотив» близок к осуществлению одной из самых заметных сделок в российском футболе в рамках нынешнего летнего трансферного окна. Он может арендовать у итальянского «Интера» центрального полузащитника Жуана Мариу. Португальский игрок не так давно входил в число наиболее перспективных игроков в европейском футболе.

О том, что «Локомотив» намерен приобрести у «Интера» Жуана Мариу, сообщил целый ряд итальянских медиаресурсов. Все они утверждают, что речь идет об аренде игрока с правом дальнейшего выкупа. Gazzetta dello Sport, говоря о его стоимости, называет цифру €15 млн, Sky Sports — €18 млн. Именно в такую сумму оценивает сейчас Жуана Мариу Transfermarkt. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил “Ъ”, что переговоры «Локомотива» с итальянским грандом ведутся, но на вчерашний день, по его словам, они еще не были завершены.

Если сделка действительно состоится, она войдет в список наиболее заметных в рамках закрывающегося в России 2 сентября летнего трансферного окна. Во время его действия российские клубы, проявлявшие небывалую для минувших пяти лет активность, подписали лишь нескольких футболистов дороже 26-летнего опорника Жуана Мариу. А принципиально дороже среди них был лишь купленный «Зенитом» у «Барселоны» Малком: он обошелся петербуржцам, по версии Transfermarkt, в €40 млн.

Между тем не так давно и сам португалец котировался на таком же уровне, как и бразилец. В середине десятилетия он считался одним из самых перспективных футболистов Европы. Летом 2016 года «Интер» приобрел Жуана Мариу у «Спортинга» как раз за €40 млн (причем некоторые источники полагали, что лиссабонцам положен за него еще и бонус в €5 млн). Ценность Жуана Мариу уменьшилась, кажется, из-за смены тренера в миланском клубе. В 2017 году его возглавил Лучано Спаллетти. При нем игровое время Жуана Мариу резко снизилось, а спустя полсезона, в зимнее трансферное окно, он был отдан в аренду английскому «Вест-Хэму». Проведя половину чемпионата Англии, португалец заслужил хорошие отзывы в местной прессе. Однако «Вест-Хэм» правом выкупа не воспользовался, и Жуан Мариу вернулся в «Интер», где очутился в прежнем положении — между основой и резервом.

В сборной Португалии он довольно долго был ключевым игроком. Например, на чемпионате мира в России в 2018 году Жуан Мариу сыграл за нее все четыре матча, а в трех вышел в стартовом составе. Но в последнее время роль Жуана Мариу в национальной команде стала менее значительной. Это видно по его показателям в Лиге наций. Сборная Португалии выиграла первый ее розыгрыш, проведя в общей сложности шесть матчей — четыре в группе и два в финальном турнире. Жуан Марио дважды выходил на замену в групповом раунде, а в play-off не появлялся на поле.

Алексей Доспехов