«Аммоний» в первом полугодии удвоил прибыль от продаж благодаря конъюнктуре

АО «Аммоний» (Менделеевск) в январе-июне 2019 года получило прибыль от продаж в размере 2,03 млрд руб., что в 2,4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Выручка компании составила 10,16 млрд руб.

«"Аммоний" снизил производство метанола, выпуск карбамида и аммиачной селитры вырос незначительно. Финансовые результаты повысились по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика отмечается в целом по отрасли, что связано с ростом цен на карбамид при снижении стоимости природного газа, а также эффектом курсовой разницы», - пояснил генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин.

По данным «СПАРК-Интерфакса», чистый убыток «Аммония» в 2018 году достиг 20,3 млрд руб. против 694,1 млн руб. в предыдущем году. Выручка предприятия в 2018 году выросла на 14% - до 18,2 млрд руб., прибыль от продаж - в 3,8 раза, до 2,5 млрд руб.

Завод «Аммоний» начал производство в 2015 году. Общая стоимость его строительства, по данным 2016 года, составила $2,15 млрд., из которых $1,8 млрд предоставил ВЭБ, владеющий 22,8% акций предприятия. Из-за долгов завода ВЭБ инициировал его продажу.

«Аммонием» также владеет Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана - 24,3%, остальные 52,9% - у ООО «Татаммоний», которое, в свою очередь, принадлежит ЗПИФу управляющей компании «Регионгазфинанс».