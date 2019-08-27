За гибель десантников повторно арестовали строителя

Как стало известно “Ъ”, в Москве задержали, а потом и арестовали топ-менеджера ООО «Ремэксстрой» Дмитрия Баязова — одного из ключевых фигурантов уголовного дела об обрушении в 2015 году казармы 242-го учебного центра ВДВ, в результате которого погибли 24 военнослужащих. Расследование дела давно завершено, и вскоре обвиняемые должны предстать перед судом. По одной из версий, господин Баязов собирался бежать от правосудия за границу, тем более что ему могут быть предъявлены обвинения в других махинациях.

По ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР) Хамовнический райсуд Москвы арестовал Дмитрия Баязова до 21 октября 2019 года. В столице он находился под подписками о невыезде и надлежащем поведении, знакомясь с материалами уголовного дела, в котором 360 томов. Нарушение мер пресечения и стало поводом для обращения в суд со стороны следствия.

Интересно, что 27 октября 2015 года постановлением того же Хамовнического райсуда господин Баязов уже заключался под стражу. Тогда в СИЗО Баязов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), провел год, после чего вышел под подписки. Сейчас в его деле помимо этой статьи ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 (злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере).

Защита господина Баязова, подтвердив его арест, от подробных комментариев воздержалась, сообщив лишь, что он связан с делом об обрушении казармы.

По данным “Ъ”, большинство фигурантов расследования до недавнего времени знакомились с материалами следствия. Некоторых из них ГВСУ СКР через 235-й гарнизонный военный суд ограничивало в сроках, полагая, что обвиняемые и их защитники пытаются затянуть процесс. При этом уже сейчас очевидно, что в суд дело поступит с двумя «подстражными», представляющими коммерсантов и военных соответственно. Ранее был арестован бывший замначальника 242-го центра ВДВ по тылу полковник Владислав Пархоменко, которому в ГВСУ СКР дополнительно предъявили обвинение в получении взятки (ст. 290 УК).

Как установило предварительное следствие, построенная с серьезными дефектами еще в 1975 году казарма была отремонтирована ООО «Ремэксстрой» (гендиректор Александр Дорофеев, руководитель проекта Дмитрий Баязов) с сентября 2013-го по февраль 2014 года со всевозможными нарушениями. Эксперты пришли к выводу, что комплекс работ, не соответствующих аварийному состоянию здания, лишь ухудшил его устойчивость. Этому, например, способствовала очистка стен от старой штукатурки, на которой и держалась кирпичная кладка. Кроме того, несущая способность стен была нарушена навесным фасадом, для крепления которого в кладке просверлили множество отверстий, и на всех четырех этажах здания деревянные полы заменили тяжелейшей бетонной заливкой.

Часть казармы рухнула 12 июля в 22:36 по местному времени (19:36 по Москве), через 36 минут после того как личный состав размещенного в ней батальона десантников получил команду «отбой». 24 военнослужащих погибли, еще несколько человек стали инвалидами.

Помимо гражданских и военных строителей фигурантом дела стал экс-начальник 242-го центра полковник Олег Пономарев, которого вместе с его заместителем в итоге обвинили по ст. 201, ст. 216, а также ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК. Причем к военным две первые статьи никак не подходят, поскольку они не являются коммерсантами, которые злоупотребляли и нарушали правила строительных работ.

При этом следует отметить, что в отношении руководителей «Ремэксстроя» расследование только рухнувшим объектом не ограничится. По данным “Ъ”, перед завершением первого уголовного дела из него были выделены материалы о махинациях при ремонте других объектов 242-го центра.

Николай Сергеев