Бывший полицейский здоров как зэк

Как стало известно “Ъ”, адвокаты потерпевшей стороны по резонансному делу о пытках в Центре противодействия экстремизму (ЦПЭ) в МВД Ингушетии добились отмены судебного решения, на основании которого досрочно был освобожден от трехлетнего заключения по состоянию здоровья один из его фигурантов — экс-начальник Сунженского РОВД Магомед Беков. Бывшего полицейского снова задержали и отправили в СИЗО Пятигорска. К ответственности могут привлечь и членов медицинской комиссии ФСИН, если они выдали заключение, не соответствующее реальному состоянию здоровья осужденного.

Освобожденного из заключения в мае по состоянию здоровья Магомеда Бекова недавно снова задержали сотрудники правоохранительных органов, которые отправили его в СИЗО «Белый лебедь». Это произошло сразу после решения президиума Верховного суда Кабардино-Балкарии, в который пожаловались адвокаты потерпевшей стороны, утверждавшие, что экс-полицейский Беков здоров, а документы о его якобы тяжелой болезни сфальсифицированы.

Как ранее рассказывал “Ъ”, семеро силовиков — начальник ЦПЭ МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, его заместители Сергей Хандогин, Алихан Беков и Андрей Бизнасюк, а также начальник РОВД Магомед Беков, полицейский Адлан Хамхаев и чекист ФСБ Магомед Цароев — были задержаны летом 2016 года сотрудниками ФСБ. Их обвинили в разбое и истязаниях задержанных, один из которых, Магомед Далиев, попавший в руки борцов с экстремизмом, после пыток скончался. В июне 2018 года компанию силовиков приговорили к различным срокам заключения: от десяти лет до условного.

Магомед Беков, разжалованный судом из полковников, должен был провести за решеткой три года, но Нальчикский горсуд досрочно освободил экс-полицейского, поверив представленному им медицинскому заключению о наличии тяжелой болезни. Следом за господином Бековым по УДО вышел на свободу отбывающий пятилетний срок экс-сотрудник ФСБ Мустафа Цороев.

Адвокаты семьи Магомеда Далиева направили жалобу на незаконное, по их мнению, освобождение Магомеда Бекова сначала в Верховный суд Кабардино-Балкарии, а после неудачи — в президиум высшей судебной инстанции республики. Решения Нальчикского городского суда и поддержавшего его Верховного суда республики по освобождению господина Бекова от наказания, считала защита, являлись неправомерными, так как Нальчикский гарнизонный военный суд, вынося приговор экс-полицейскому, на основании заключения экспертов определил, что он может по состоянию здоровья отбывать наказание. «Мы также указали и на то, что Нальчикский городской суд, досрочно освободивший Бекова, не вправе был принимать такое решение. Теперь дело будет рассмотрено, как и положено, Нальчикским гарнизонным военным судом, который, надеюсь, вернет экс-полицейского в тюрьму»,— заявила “Ъ” адвокат Хеда Ибриева.

Между тем мать погибшего от пыток полицейских Магомеда Далиева Лемка Далиева подала иск в Магасский городской суд о взыскании в свою пользу 15 млн руб. Адвокаты семьи Далиевых заявили ходатайство о том, чтобы МВД и Минфин Ингушетии выступали по иску соответчиками. Суд удовлетворил эту просьбу, но иск еще не рассмотрел. «Когда решение о взыскании будет принято и вступит в законную силу, каждый из потерпевших имеет право подать иск для возмещения морального вреда, но маловероятно, что суд в полной мере удовлетворит и их требования»,— пояснил представляющий интересы семьи Далиевых адвокат Абусупьян Гайтаев. По его словам, иски о возмещении морального ущерба от преступных действий силовиков могут быть поданы и в ЕСПЧ, где «довольно часто рассматриваются такие жалобы и назначаются значительные компенсации».

Муса Мурадов