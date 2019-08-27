Тарифы проснулись после двухлетней спячки Разовый проезд в метро и на наземном транспорте может подорожать на 5–11% в 2020 году

Смольный впервые за два года может поднять стоимость проезда на общественном транспорте Петербурга. С 2018 года тарифы были заморожены, при этом эксперты считали, что после губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года, тариф могут поднять сразу на 20–25%, чтобы компенсировать отставание от роста затрат. Как следует из текущих планов городской администрации, стоимость проезда в метрополитене поднимется с нынешних 45 до 48–50 рублей, а на наземном транспорте — с 40 до 42 рублей.

О том, что Смольный обсуждает повышение тарифов на городской общественный транспорт с 2020 года, сообщил в ходе «нулевых чтений» проекта бюджета на 2020–2022 годы в Законодательном собрании Петербурга вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. По его словам, повышение тарифов будет постепенным, однако окончательные показатели должен предоставить блок вице-губернатора Эдуарда Батанова, который курирует транспортную отрасль. В его аппарате от комментариев отказались.

Последний раз стоимость разового проезда в метро увеличилась в январе 2017 года: с 40 рублей за жетон она выросла до 45 рублей, на наземном транспорте — до 40 рублей. Стоимость проезда в транспорте оставалась неизменной в 2018–2019 годах. Петербуржцы оплачивают проезд по ценам, не покрывающим экономически обоснованные расходы транспортных организаций, заявляли ранее в комитете по тарифам. Недополученные доходы перевозчиков покрываются за счет субсидии из бюджета города.

В 2019 году, согласно данным на сайте комитета финансов, развитие транспортной системы составило 18,8% расходов бюджета (114,7 млрд рублей, из них 51,1 млрд выплачено как субсидия транспортным предприятиям, в том числе на приобретение подвижного состава госперевозчикам). Исключительно субсидия за проезд на общественном транспорте составляет 44 млрд рублей: 21 млрд перечисляется ГУП «Петербургский метрополитен», 11,8 млрд — на автобусный транспорт, 9,4 млрд — на троллейбусы и трамваи, еще около 1,7 млрд направляется на железную дорогу и авиакомпаниям. Самый динамичный рост по предоставлению субсидий — у ГУП «Петербургский метрополитен»: по сравнению с 2018 годом размер выплат увеличился на 40,7%. Смольный также направляет субсидии подконтрольным городу транспортным предприятиям на закупку подвижного состава. Так, метрополитен получил поддержку в размере 6 млрд рублей, ГУП «Пассажиравтотранс» — 0,7 млрд рублей.

В 2018 году разовым проездом (по жетонам) в метро воспользовались 119,6 тыс. пассажиров, это 16% в структуре перевозок подземки. В целом выручка ГУП «Петербургский метрополитен» от перевозки пассажиров (включая многоразовые проездные билеты) составила 21,2 млрд рублей. ГУП «Пассажиравтотранс» и ГУП «Горэлектротранс» финансовые показатели не раскрывают, по данным одного из предприятий, разовые билеты составляют менее 20% в доле перевозок.

В 2020 и 2021 годах субсидии перевозчикам составят 50,6 и 56,9 млрд рублей соответственно, субсидии на приобретение подвижного состава — 7,9 млрд (в 2020 году) и 5,2 млрд (в 2021 году), следует из данных информационного ресурса «Бюджет для граждан». Транспортная отрасль Петербурга является одной из самых затратных частей бюджета, опережает ее только госпрограмма по развитию образования.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев называет увеличение стоимости проезда на общественном транспорте «относительно мягким». Обсуждение в Законодательном собрании тарифов не может существенно повлиять на результаты выборов губернатора, которые пройдут 8 сентября, считает господин Калачев.

Яна Войцеховская