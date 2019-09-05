Нашли женщину

Одна из тем этого выпуска — женщины в искусстве, но мы намеренно не стали делать «женский номер». Это было бы практически то же самое, как сделать «дамскую выставку», то есть ограничить женщин, выделить их по принципу пола. «Я не фанат женских выставок, так как они создают идею женского искусства как особого жанра, который бесполезен»,— говорит самая дорогая художница мира Дженни Савиль. И мы с ней согласны.

Еще одна тема номера — начало нового арт-сезона, открывающегося после летних каникул. Мы собрали самые важные выставки и мероприятия, которые, как любят писать в путеводителях, «worth the travel» (гид по главным выставкам во время Frieze London, а гид по «Биеннальному треугольнику»).

Удивительным образом в номере появился «русский след». Основатель Universal Limited Art Editions Татьяна Гросман эмигрировала из России в 1918-м, директор онлайн-продаж David Zwirner Елена Соболева с семи лет живет в Северной Америке — сначала в Канаде, а потом в США. Директор Pace в Женеве Валентина Волчкова уехала из страны 25 лет назад и сделала невероятную карьеру в Париже и Женеве. Об этом она рассказала «Арту».

Новый «Коммерсантъ Арт» — это множество интересных историй, рассказанных от первого лица.

Анна Минакова, Александр Щуренков, главные редакторы