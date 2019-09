Выставочный план

С 3 по 6 октября в Лондоне пройдет арт-ярмарка Frieze. Но повышенная концентрация искусства в британской столице будет не только в Риджентс-парке. Музеи и художественные галереи составляют график громких выставок так, чтобы подгадать их под Frieze. Гид по осенним экспозициям Лондона — от классика Энтони Гормли до восходящей звезды Чабалалы Селф — в обзоре «Коммерсантъ Арт».

Other Spaces

Где: выставочное пространство 180 The Strand

Когда: с 1 октября по 9 декабря

Чтобы организовать выставку в пространстве 180 The Strand, усилия объединили платформа The Store X, компания The Vinyl Factory (в ее составе звукозаписывающий лейбл, музыкальный журнал, магазин) и фонд современного искусства Cartier. В иммерсивную экспозицию войдут три широкоформатные инсталляции лондонской команды UVA — United Visual Artists. Команда появилась в начале 2000-х усилиями трех видеоинженеров — Мэтта Кларка, Криса Берда и Эшема Неру. И первым их проектом стало видеошоу для Massive Attack. Сегодня UVA занимаются аудиовизуальными инсталляциями и исследуют взаимодействие с современными технологиями. Выставкой, название которой отсылает к одной из работ Мишеля Фуко «Другие пространства», участники UVA подведут итог своей 15-летней работы. «Это время принесло такие быстрые технологические преобразования, что пора проанализировать происшедший сдвиг»,— отметил Мэтт Кларк.

Инсталляции «Vanishing Point» Фото: United Visual Artists / The Store x The Vinyl Factory

Источником вдохновения для инсталляции «Vanishing Point» послужили работы мастеров эпохи Ренессанса: художников Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера, а также ученого, гуманиста и зачинателя новой европейской архитектуры Леона Баттиста Альберти. Именно Альберти первым связно изложил математические основы учения о перспективе — и именно перспектива легла в основу инсталляции команды UVA. В «Vanishing Point» лучи белого света будут проецироваться в пространство, разделяя его и создавая различные очертания.

Инсталляция «The Great Animal Orchestra» Фото: Luc Boegly

Вторая инсталляция — «The Great Animal Orchestra» — была создана по заказу фонда современного искусства Cartier. В ее основу лег одноименный проект музыканта и эколога Берни Крауза. Запущенный в 2016 году, он позволил услышать звуки природы. Например, океана в разных географических точках — возле острова Мауи и у берегов Новой Зеландии. Или шумов зимбабвийской равнины. Для «великого оркестра зверей» Берни Крауза команда UVA создала визуальный ряд из спектрограмм.

Инсталляция «Our Time» Фото: United Visual Artists / The Store x The Vinyl Factory

Третья работа — «Our Time» — стала своего рода эволюцией еще одного известного проекта команды под названием Momentus. Новая инсталляция создана из световых элементов и музыки (последнюю написала представительница авторитетного британского лейбла Warp Мира Каликс). Пространство вокруг зрителей будет меняться и воздействовать на них при помощи современных технологий.

Выставка Альберта Оэлена

Где: Serpentine Gallery

Когда: со 2 октября 2019-го по 12 января 2020 года

Превью к выставке Альберта Оэлена Фото: Albert Oehlen/Archive Galerie Max Hetzler, Berlin

В 2018 году масштабная выставка Альберта Оэлена прошла в венецианском палаццо Грацци и стала для Италии первой ретроспективой 64-летнего немецкого художника. А заодно крупнейшей из когда-либо проходивших выставок Оэлена. Теперь на очереди Лондон. Альберт Оэлен — ключевая фигура немецкой арт-сцены 1980-х. В своем творчестве он попробовал почти все. Художник находился под впечатлением от «плохой живописи» и методов неоэкспрессиониста Георга Базелица, изображавшего фигуры вверх ногами. Выражал свои художественные и политические взгляды при помощи хеппенингов. Объединял в работах фигуративные и абстрактные элементы. Писал кистями и пальцами, а поздние работы создавал при помощи компьютера, составляя коллажи из фотографий и напечатанных изображений. В центре экспозиции в Serpentine Gallery будет четыре новые работы Оэлена — его попытка интерпретировать картины из Часовни Ротко в Хьюстоне. Помимо этого в галерее представят холсты, созданные художником в течение последних двух десятилетий.

Выставка Alvaro Barrington. Garvey: Sex Love Nurturing Famalay

Где: галерея Sadie Coles HQ

Когда: с 6 сентября по 26 октября

Превью к выставке Alvaro Barrington. Garvey: Sex Love Nurturing Famalay Фото: Robert Glowacki/ Sadie Coles HQ

«Искусство — это то, кто мы есть. Сначала я рос на Карибах, затем среди выходцев с Карибов в Бруклине. Я изучал искусство на протяжении 20 лет. В первый приезд в Лондон я остановился у своей тети с Ямайки и ее большой семьи. В основе моего художественного метода — рассказ о различных общинах с их культурными кодами» — так рассказывает о себе художник Альваро Баррингтон. Его персональную выставку представляет галерея Sadie Coles HQ. Баррингтон работает в разных техниках и с разными материалами, например с текстилем, фотографиями и открытками. Не теряя связи со своими корнями, художник даже научился шить, так как его гренадские тетки были искусными швеями и передавали свои секреты из поколения в поколение. Выставка в Sadie Coles HQ — первая часть проекта Баррингтона, посвященного Маркусу Гарви. В 1914 году Гарви основал на Ямайке Всемирную ассоциацию по улучшению положения негров, но, не добившись там успехов, уехал в США, где стал бороться за права чернокожих и их освобождение от угнетения. В 1922 году активист был осужден за финансовые махинации и после тюрьмы потерял авторитет. Скончался Гарви в 1940 году в Лондоне в политической изоляции. Первая часть проекта Баррингтона — его первая глава — посвящена рождению, воспитанию и семье Маркуса Гарви.

Song Dong. Same Bed Different Dreams

Где: галерея Pace

Когда: с 1 октября по 5 ноября

Превью к выставке Song Dong Фото: Song Dong and Pace Gallery

В Pace Gallery китайский художник Сонг Донг впервые представит в Великобритании свои работы, созданные с 1995 года по сегодняшний день. Художественная карьера Донга началась в конце 1980-х. С тех пор он создает скульптуры и инсталляции, для которых использует фрагменты старых разрушенных зданий Пекина, которые уступают место новостройкам, а также всевозможные найденные предметы быта. Из всего этого Донг «складывает» свои работы, переплетая в них личные, исторические и политические темы. В 2005 году художник представил одну из своих самых масштабных инсталляций «Не выбрасывай», состоявшую более чем из 10 тыс. предметов. Одновременно она стала и одной из самых личных работ художника. Все вещи, вошедшие в инсталляцию, принадлежали одному-единственному человеку — матери Сонга. Проведя большую часть жизни в нищете, женщина стала настолько бережливой, что не могла выкинуть вообще ничего — в экспозицию вошли даже старые стельки для обуви и пустые тюбики от зубной пасты. Все предметы Сонг Донг тогда выложил вокруг каркаса деревянного дома — такого, в котором долгие годы жила его семья.

Выставка Чабалалы Селф

Где: галерея Pilar Corrias

Когда: со 2 октября по 9 ноября

В начале лета Louis Vuitton представил лимитированную коллекцию сумок Artycapucines. Дизайн для них разработали шесть современных художников, среди которых была и 29-летняя Чабалала Селф. А всего спустя месяц на торгах Christie’s ее работа «Out of Body» была продана за £371,2 тыс. Для молодой художницы это было лишь второе появление на аукционе. Покупателем тогда стал израильский бизнесмен и коллекционер Хосе Муграби, известный громкими приобретениями произведений Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баския. Чабалала Селф создает крупноформатные работы, сочетающие живопись с элементами текстиля, коллажей и рисунков. Шить девушка стала вслед за матерью. Та работала на полу, и Чабалала признавалась, что сама нередко делает так же. Произведения художницы фигуративны, а образы — сплав чувств и идей. В одном из интервью Селф отмечала, что через свои работы стремится повлиять на то, как окружающие воспринимают афроамериканцев, и в частности темнокожих женщин.

Выставка From Black and White to Living Color: The Collected Motion Pictures and Accompanying Documents of Kara E. Walker, Artist

Где: галерея Spruth Magers

Когда: с 4 октября по 21 декабря

Превью к выставке From Black and White to Living Color: The Collected Motion Pictures and Accompanying Documents of Kara E. Walker, Artist Фото: Kara Walker/Spruth Magers and Sikkema Jenkins & Co.

Кара Уокер — американская художница, профессор Колумбийского университета и член Американского философского общества. Известность получила благодаря большим настенным композициям, основанным на силуэтных образах. Уокер интересует темная сторона американской культуры, связанная со страстью к насилию. В работах она часто затрагивает темы власти, рабства, репрессий, расовой и гендерной дискриминации. Произведения Кары Уокер этой осенью в Лондоне можно будет увидеть не только в галерее Spruth Magers. Со 2 октября художница займет Турбинный зал Tate Modern. Проект Уокер там, где до этого выставлялись работы Ай Вэйвэя и Олафура Элиассона, можно будет увидеть в течение полугода.

Выставка Энтони Гормли

Где: Королевская академия художеств

Когда: с 21 сентября по 3 декабря

Превью к выставке Энтони Гормли в Королевской академии художеств Фото: Stephen White / Antony Gormley and PinchukArtCentre (Kiev, Ukraine)

Скульптору-монументалисту Энтони Гормли 30 августа исполнилось 69 лет. И он уже не первый год пребывает в статусе британского классика, которому положена масштабная ретроспектива. Такая пройдет в Королевской академии художеств: экспозиция отобразит 45 лет работы мастера. Работы Энтони Гормли можно увидеть по всему миру: от лесов вокруг Эдинбурга до крыши небоскреба в Нью-Йорке. В своем творчестве скульптор исследует пространство, причем как внешнее, так и внутреннее. В одном из интервью Гормли рассказывал, что эта тема была близка ему с детства. Скульптор вспоминал, как родители укладывали его спать днем: «И вот я лежал там, в этом душном, темном, замкнутом пространстве размером со спичечный коробок. Это длилось дни, недели, месяцы, а пространство становилось все больше, темнее и прохладнее. В итоге я начал радоваться возможности проводить по полчаса вынужденного отдыха в том месте и не мог дождаться момента, когда снова окажусь там». Будущую выставку уже окрестили амбициозной и смелой. Отдельное внимание кураторы сосредоточили на материалах, с которыми работает Гормли: железе, стали, необработанном свинце, глине и даже морской воде. Также зрители увидят работы скульптора, которые он лепил со своего собственного тела.

Выставка Mark Bradford. Cerberus

Где: галерея Hauser & Wirth

Когда: со 2 октября по 21 декабря

Превью к выставке Mark Bradford. Cerberus в галерее Hauser & Wirth Фото: Joshua White/ Mark Bradford and Hauser & Wirth

Работы Марка Брэдфорда прямо сейчас можно увидеть в разных уголках мира. В шанхайском Long Museum проходит его персональная выставка с несколькими десятками работ. А в Москве пара произведений художника представлена в экспозиции коллекции фонда Louis Vuitton. Скоро к перечню культурных институций добавится лондонская галерея Hauser & Wirth. Жанр, в котором работает Брэдфорд, сам он называет «социальной абстракцией». Художник создает широкоформатные картины, в первую очередь посвященные вопросам классового, расового и гендерного неравенства. Марк Брэдфорд — автор многослойных работ, которые подчеркивают пестроту общества и сложность разворачивающихся в мире конфликтов. На выставке в Hauser & Wirth Брэдфорд затронет еще одну близкую ему тему — древней мифологии, служащей для него источником вдохновения. Цербер, как известно, трехголовый пес, охраняющий выход из подземного царства мертвых, и это важная метафора для Брэдфорда: работы выставки посвящены трудным ситуациям, конфликтам и способам их разрешения.

Sterling Ruby. Acts + Table

Где: галерея Gagosian на Britannia Street

Когда: со 2 октября по 14 декабря

Превью к выставке Sterling Ruby. Acts + Table в галерее Gagosian на Britannia Street Фото: Robert Wedemeyer/Sterling Ruby Studio

В интервью The Guardian несколько лет назад Стерлинг Руби назвал себя стопроцентным «маньяком», который всегда работает над несколькими сериями одновременно. Творчество американского художника невозможно свести к одному жанру. Он создает коллажи и раскрашенные при помощи аэрозоля масштабные полотна, керамические сосуды и тотемные скульптуры, гобелены и транспаранты, фотографию и видеоарт. При этом в июне 2019 года Руби еще запустил собственный бренд одежды. Темы художник черпает из многих источников, например изучая маргинальные сообщества, тюрьмы строгого режима, модернистскую архитектуру, граффити и артефакты древности. На выставке в галерее Gagosian представят скульптуру Руби, а именно работы из двух серий — «Acts» и «Table», как, собственно, и заявлено в названии. Обе они посвящены критике авторитарных основ минимализма. Например, Руби использует знакомые и ценимые минималистами формы — простые таблицы и прямоугольные блоки. Но затем разрушает их.

Выставка Нейта Лоумена October 1, 2017

Где: галерея David Zwirner

Когда: с 3 октября по 9 ноября

Превью к выставке Нейта Лоумена Фото: Nate Lowman David Zwirner

Свой 40-летний юбилей Нейт Лоумен отмечает персональной выставкой в лондонском отделении David Zwirner, которая представляет интересы художника с конца мая. До того как получить мировую известность, он работал охранником в нью-йоркском выставочном пространстве Dia:Beacon, а невероятных успехов в карьере художника достиг за последние десять лет. В своих работах Лоумен часто обращается к образам родного Лас-Вегаса и Америки в целом, представляя современную версию поп-арта. При этом темы он затрагивает чрезвычайно серьезные. Так, в основе показанных на выставке работ лежат фотографии с места преступления — стрельбы на фестивале урожая Route 91, происшедшей в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года, когда в результате атаки стрелка погибло 59 человек. Эти работы исследуют противоречия между повседневностью и экстремальностью, присутствием и отсутствием и в более широком смысле насилием и его репрезентацией.

Анастасия Новикова