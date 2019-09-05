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Татьяна Гросман

Фото: Morimoto/Universal Limited Art Editions

Из Екатеринбурга в Нью-Йорк

Печатное дело Татьяны Гросман

"Стиль Арт". Приложение от , стр. 22

Имя Татьяны Гросман в нью-йоркском арт-мире во второй половине прошлого столетия значило для художников столько же, сколько Амбруаза Воллара в Париже конца XIX — начала ХХ века. Последний, как мы помним, активно работал с Сезанном, Пикассо, Ван Гогом, не только выставлял их живописные работы, но и помогал создавать тиражную графику. При этом его не интересовала возможность бесконечно тиражировать изображение — в гравюрах, монотипиях и литографиях он видел принципиально новую возможность представить творчество художников. Воллар выпускал так называемые livres d’artistes — художественную интерпретацию книжных сюжетов, представленную в виде набора графических листов, отпечатанных небольшим тиражом при участии самых опытных печатников, которые умеют воплотить любой замысел в жизнь, подписанных художниками и собранных в папки или коробки. Найти сейчас волларовские «книги» целиком, не распроданные по одному листу,— большая редкость, на аукционах они теперь уходят за сотни тысяч долларов. Так вот: в США 1950–1980-х Волларом была Гросман, обратившаяся к печати не от хорошей жизни, но сумевшая превратить свой бизнес — Universal Limited Art Editions (ULAE) — в уникальную мастерскую, где выдающиеся художники экспериментировали с тем, как можно воплощать идеи на бумаге. Всего через семь лет после выпуска первого тиража 97 принтов, вышедших из-под пресса мастерской, были куплены для галереи графики нью-йоркского Музея современного искусства, а традиция приобретать первый оттиск новых выпускаемых ограниченным тиражом принтов ULAE жива до сих пор.



Татьяна Гросман отбирает листы японской бумаги ручной работы для произведений Джаспера Джонса, 1969 год

Татьяна Гросман отбирает листы японской бумаги ручной работы для произведений Джаспера Джонса, 1969 год

Фото: Universal Limited Art Editions

Татьяна Агушевич родилась в Екатеринбурге в 1904 году в семье редактора местной газеты. Сразу после революции Агушевичи эмигрировали в Японию, оттуда они переехали в Венецию, затем в Мюнхен и осели в Дрездене, где Татьяна поступила на факультет прикладных искусств. Там же она познакомилась с молодым художником Морисом Гросманом, наставником которого был Оскар Кокошка. В 1931-м Татьяна и Морис расписались и переехали в Берлин, но город еврейской паре показался чрезвычайно недружелюбным, поэтому супруги решили отправиться в Париж. Уже во французской столице Гросман вошел в круг художников, возглавляемый Хаимом Сутиным, Жаком Липшицем и Осипом Цадкиным. Именно Липшиц убедил Мориса отойти от полукубистической манеры письма — и тот начал активно выставляться в галереях и на салонах. Но задержаться надолго в Париже не получилось. Впрочем, это оказалось только к лучшему: за два дня до того как в 1940-м немцы вошли в город, паре посчастливилось выехать по направлению к Марселю, а затем пешком через Пиренеи они отправились в Барселону, где их ждали друзья. Благодаря Обществу помощи еврейским иммигрантам Гросманы в 1942 году оказались в Нью-Йорке. Морис помимо своей художественной практики начал подрабатывать то багетным мастером, то преподавателем живописи, в том числе частным, но особого успеха не имел. После инфаркта в 1955-м ему пришлось отказаться от любой тяжелой работы, и все заботы о хозяйстве и о том, как на это хозяйство заработать, оказались на Татьяне. Пара переехала в свой коттедж на Лонг-Айленде и занялась печатью шелкографий по мотивам работ Пикассо, Шагала, Матисса, а через несколько лет Морису удалось получить грант, чтобы выпустить книгу на идише. Именно с портфолио графических работ, в основу которых легли 13 поэм еврейских авторов, началась история их знаменитой на весь мир печатной мастерской. Друзья Гросманов из арт-мира были восхищены качеством выпущенных шелкографий и посоветовали им не столько заниматься созданием тиражных принтов уже существующих произведений, сколько сконцентрироваться на работе с художниками, чтобы выпускать новую, специально подготовленную тиражную графику.

Принт из серии Вознесенского «Тьмать», 1977 год

Принт из серии Вознесенского «Тьмать», 1977 год

Фото: courtesy of Universal Limited Art Editions

Эту стратегию и взяла за основу Татьяна. Она ходила на открытия в галереи и музеи, искала новые имена и, когда ей кто-то нравился, писала, звонила, договаривалась о встречах, чтобы убедить художника с ней работать. К тому моменту Гросманам удалось купить у соседей старый, но в отличном состоянии пресс и несколько литографских камней. В 1960-м Татьяна написала Джасперу Джонсу, активно работавшему в стиле нового тогда поп-арта, и пригласила его в мастерскую на Лонг-Айленде. Тот отказывался надолго выбираться за пределы своей мастерской на Манхеттене, тогда Гросман взяла три камня и отправилась к нему. Поднимать камни на несколько пролетов вверх до лофта Джонса ей помог Роберт Раушенберг, по счастливой случайности оказавшийся рядом,— самой Татьяне было с этой задачей не справиться. Джаспер нанес изображения только на два из трех камней и настолько устал от необходимости переносить тяжелые камни туда-сюда, что вскоре приехал в ULAE сам — и начал работать над несколькими сериями. Здесь он сделал варианты своих легендарных работ с цифрами, мишенями и американским флагом (Татьяна сама отбирала для них лучшие образцы японской бумаги ручной работы.)

Бен Бёрнс, Джаспер Джонс и Татьяна Гросман,1967 год

Бен Бёрнс, Джаспер Джонс и Татьяна Гросман,1967 год

Фото: Ugo Mulas / Universal Limited Art Editions

Информация о деле Гросман активно распространялась в художественной среде: Джонс и Раушенберг пригласили в мастерскую Джима Дайна, Раушенберг позвал Сая Твомбли, а Джонс — Джеймса Розенквиста и Эдвина Шлоссберга. Уильям Либерман познакомил Гросман с Барнеттом Ньюманом, а Элен Франкенталер позвала своего мужа Роберта Мазервелла. Татьяна подружилась и начала работать с Александром Либерманом, выходцем из Киева, который в то время был креативным директором Conde Nast Publications. В 1976 году она позвала Александра к себе на ужин в честь поэта Андрея Вознесенского, приехавшего тогда в Нью-Йорк. И там же предложила им двоим создать книгу. Результатом стала «Ностальгия по настоящему» (1977–1979), которая состояла из семи литографий с фирменными для Либермана подтеками и процарапываниями. Гросман предложила сделать книгу и Раушенбергу с Вознесенским, но все пошло не так, как она ожидала: они не выпустили совместную работу, вместо этого Андрей Вознесенский напечатал несколько листов «Тьмать» и «Чайки как плавки бога», для которых Раушенберг помогал ему выбирать цвета, а Вознесенский поделился фрагментами неопубликованных стихов для шести принтов художника. «Я думаю, что Таня спасла весь рынок печати от забвения,— заметил как-то Раушенберг.— Европейский печатный рынок работал без капли избирательности до тех пор, пока она не пришла». Вознесенский же надолго запомнил работу с Раушенбергом и даже посвятил ей небольшое стихотворение, а также повесть «На виртуальном ветру». Там, в частности, есть такие строки: «Однажды, когда я трудился у станка, некто с острыми ироническими скулами встал у притолоки и, потягивая виски из цилиндрического сосуда, долго стоял, прислонившись к плечу Джин Стайн, стройной летописицы авангарда. Они следили, как русский вкалывает. Я нервничал. Потом вдруг я понял, что это и есть великий RR».

Билл Голдстон, Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг, Татьяна Гросман

Билл Голдстон, Андрей Вознесенский, Роберт Раушенберг, Татьяна Гросман

Фото: Bob Petersen/Universal Limited Art Editions

Татьяны Гросман не стало в 1982-м, но Universal Limited Art Editions существует до сих пор. Мастерская и издательство продолжают работать под управлением Билла Голдстона, в прошлом — печатника и правой руки Татьяны. Он увеличил число сотрудников, закупил новое оборудование — ULAE остается передовым заведением, где художники, среди которых Кики Смит, Джейн Хэммонд, Марта Таттл и Сэм Мойер, могут экспериментировать с печатными техниками и выпускать ограниченные тиражи книг и принтов.

Дмитрий Иванов


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