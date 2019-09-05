Биеннальный треугольник

В сентябре открывается сразу три важных международных выставки — 5-я Уральская индустриальная биеннале в Екатеринбурге, 16-я Стамбульская и 15-я Лионская биеннале современного искусства. «Коммерсантъ Арт» совместно с A-Residence, комплексом клубных домов в историческом районе Замоскворечья, подготовил практический гид для тех, кто не пропускает главные культурные события. Каждый из этих смотров современного искусства занимает несколько разноплановых площадок и активно задействует различные общественные пространства города. Чтобы лучше разобраться в представленных проектах, мы поговорили с кураторами, директорами и художественными руководителями выставок.

5-я Уральская индустриальная биеннале

Уральский оптико-механический завод (вход только по паспорту) и кинотеатр «Колизей», Екатеринбург

С 12 сентября по 1 декабря 2019 года

Мария Сафронова, «Паника» Фото: предоставлено пресс-службой биеннале

В этот раз куратором Уральской индустриальной биеннале стала Шаоюй Вэн из нью-йоркского Музея Соломона Гуггенхайма. В качестве темы, раскрыть которую она пригласила 75 художников и художественных коллективов из 25 стран, ей досталось «бессмертие» (в отличие от других биеннале, где тему определяют кураторы, комитет Уральской биеннале формулирует ее сам и просит разных кураторов предложить свое видение проекта, а затем выбирает большинством голосов победителя). Важными факторами в оценке становятся не только художественная ценность и новаторство, но и принципиальная возможность реализовать проект имеющимися средствами. Всех посетителей 5-й Уральской биеннале Шаоюй Вэн приглашает задуматься над следующими вопросами: что поставлено на карту в будущем, в котором привычным делом станут гибрид человека и машины, искусственный интеллект, совершенный эмоциональный контроль, трансплантация памяти, умный город и космическая иммиграция; что происходит, когда в прошлом остались незавершенные дела, и как мы можем отказаться от линейного пути, привязанного к образу технического прогресса. Комиссар и художественный руководитель биеннале Алиса Прудникова уточняет: если предыдущие темы — мобилизация и новая грамотность — требовали развернутого комментария, то сейчас каждый пришедший увидит зеркало своих размышлений о возможностях продления жизни и различных версиях бессмертия в том, что предлагают кураторы на разных площадках проекта. Кроме того, публичная программа собрана таким образом, чтобы зритель постоянно выходил за границы привычной роли наблюдателя. Его собираются вовлекать в разговоры о сложных темах — смерти, ее переживании, биохакинге, возможности или невозможности остаться в истории.

Прудникова также отмечает, что впервые в мире основная выставка индустриальной биеннале современного искусства, которая традиционно уделяет много внимания работе в невыставочных пространствах и специфике территории, какой ее видят местные специалисты и приглашенные кураторы, пройдет на действующем производстве. Часть своих пространств для биеннале открыл Уральский оптико-механический завод, входящий в группу компаний «Ростех». На второй площадке — в кинотеатре «Колизей» — пройдут все мероприятия публичной программы. По мнению комиссара биеннале, художественные проекты помогут сделать перезагрузку этих исторических объектов, превратив их в «павильоны бессмертия искусства». До 2019 года сложно было себе представить, что закрытое промышленное предприятие станет доступным для широкой публики, в том числе иностранной. Хотя биеннале началась именно с этого — интервенций на главные уральские заводы-гиганты, в числе которых «Уралмаш», «Уралтрансмаш», Верх-Исетский металлургический завод.

Что и как смотреть на Уральской индустриальной биеннале: советы Шаоюй Вэн

Включение каких работ в экспозицию стало предметом вашей особой гордости?

Я рада возможности показать работы художников-женщин, которые не получали при жизни должного — по сравнению со своими коллегами-мужчинами — внимания. Среди них, к примеру, Шарлотта Позененске и Сара Модиано. Я также отдала должное художникам из неевропейских стран с акцентом на азиатских и южноамериканских, потому что их культурное происхождение и традиции имеют ключевое значение для темы биеннале. Это Клаудия Мартинес Гарай, Франсиско Камачо Эррера, Аки Сасамото, Ана Ролдан и многие другие.

Какие работы стоит смотреть особенно пристально?

Лю Чуан, «Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities», 2018

Лю Чуан показывает скрытые механизмы, которые создают глобальную реальность, от трудовой миграции, городской инфраструктуры до массового производства. Его ранние работы часто представлены в виде инсталляций из реди-мейдов. В последние годы Лю совершает долгосрочные исследовательские поездки, чтобы выявить глубокие исторические связи с современными явлениями. Их результаты он представляет в виде фильмов, инсталляций, фотографий и архивных материалов. В этом трехканальном видео Лю рассматривает обмен энергией и информацией, связи между гидравлическими проектами и биткойн-фермами на юго-западе Китая. Он размышляет о разрывах в истории, к примеру о строительстве телеграфной сети на месте древних почтовых станций эпохи правления династии Цин. Эта сеть смогла соединить обширные отдаленные регионы империи, но она же ускорила внутренний крах династии на рубеже XIX–ХХ веков. Когда камера на дроне пролетает через обширное пространство биткойн-ферм, а рев майнинговых машин перекрывает звучащие фоном народные песни, возникает чувство беспокойства из-за напряженности между планетарной инфраструктурой и исконными традициями, между цифровой экономикой и материальной памятью.

Чэнь Иньцзюй, «Extrastellar Evaluations», 2016

Прибегая к языку оккультизма, художник Иньцзюй Чэнь исследует такие масштабные темы, как взаимодействие человека и природы, коллективное сознание и коллективное бессознательное, прошлые, настоящие и будущие катастрофы, а также религии. Серия предлагает абсурдные, но в то же время красноречивые рассказы, которые объединяют мифологию, заговоры, спиритуализм и лженауку, побуждая зрителей исследовать странные мировоззрения и смотреть на разные вопросы с менее антропоцентрической точки зрения.

«Extrastellar Evaluations» — первая работа серии, которая представляет фрагменты истории как свидетельство инопланетного существования на Земле лемурийцев из звездного скопления Плеяды. При этом земными проекциями звездного скопления становятся различные объекты, связанные с движением художников-минималистов,— световые проекции Джеймса Таррелла, металлические пластины Карла Андре, коробки Дональда Джадда и решетки из кристаллов Мела Бохнера. Эти произведения искусства интерпретируются здесь как средства межгалактической коммуникации лемурийцев. Загадочная диаграмма на стене не только способствует установлению странной связи между искусством и пришельцами, но и включает фотографии бедствий 1960-х годов, предлагая зрителю альтернативную интерпретацию истории человечества.

Тимур Сыцинь, «Heaven is Sick (Ch’uru 1 Shrine)», 2019

Интерес Тимура Сыциня к современной философии, развитию культуры и динамике ее познания проявляется в форме фирменных экосистем и инсталляций из 3D-печатных скульптур, лайтбоксов и виртуальной реальности и пытается выйти за рамки антропоцентрического дуализма западного сознания. Работа «Heaven is Sick (Ch’uru 1 Shrine)» посвящена хрупкости и устойчивости природного мира. Художник придумал новую религию, задача которой — решение материальных проблем нашего времени. Новая серия скульптурных работ сделана на основе 3D-сканов найденных объектов, в частности сломанной раковины улитки, обнаруженной Сыцинем в перуанской Амазонии. Скульптура одета и украшена в соответствии с фирменной эстетикой новой религии — попытки переосмысления духовности в эпоху антропоцена.

С чего начать осмотр?

Мы создали маршрут по заводу с подробной картой, следуя которой, получится увидеть представленные работы. Все они играют важную роль в раскрытии темы биеннале, поэтому я бы посоветовала уделить внимание каждой. Стоит читать описания на стенах — мы тщательно разрабатывали их. Я не думаю, что современное искусство воспринимается легко (или должно восприниматься легко), это не развлечение или отдых, но это не означает, что оно должно быть пугающим. Я верю, что, посмотрев проекты этой биеннале, можно чему-то научиться. Здесь вы сможете увидеть что-то новое и незнакомое, и именно в этом заключается очарование подобных выставок современного искусства.

16-я Стамбульская биеннале современного искусства

Пространство Antrepo 5, Музей Пера, остров Бююкада

С 14 сентября по 10 ноября 2019 года

Филлип Зак, «Double Mouthed» Фото: Phillip Zach/предоставлено пресс-службой биеннале

Куратором этой версии биеннале стал Николя Буррио, философ и арт-критик, сооснователь парижского Palais de Tokyo, бывший директор Школы изящных искусств во французской столице и нынешний — Музея эстетики взаимодействия в Монпелье. Тема биеннале — «Седьмой континент» — напоминает о гигантской массе пластикового мусора, покрывающего не менее 3,4 млн кв. км Мирового океана: почти в 5 раз больше, чем площадь всей Турции. В отличие от Нового Света, открытого Христофором Колумбом, этот континент, созданный изо всего, что люди посчитали ненужным, появился только благодаря им, а большая часть из них даже не задумывается об этом. Буррио отмечает, что «Седьмой континент» стал символом эпохи антропоцена, и зрители, прошедшие через все площадки биеннале, почувствуют себя антропологами этого мира. Для участия в проекте было приглашено 57 художников из 25 стран, при этом 36 работ создано специально для Стамбульской биеннале. Изначально экспозиции планировали разместить в здании судостроительной верфи, Музее Пера в районе Бейоглу и на территории самого большого из Принцевых островов в Мраморном море — Бююкада. За месяц до открытия биеннале выяснилось, что на верфи установлены асбестовые панели, демонтировать которые быстро не получится. Главный проект, планировавшийся там, в итоге разместили в пространстве Antrepo 5, которое в 2020 году откроется как Музей живописи и скульптуры. Здесь можно увидеть работы 40 художников. Директор Стамбульской биеннале Биге Орер советует начать осмотр именно с этой площадки, продолжить экспозицией в Музее Пера, а во второй день отправиться на Бююкаду.

Важные работы на биеннале: выбор Биге Орер

В основе проекта команды The Feral Atlas Collective лежит серия докладов по экологиям, которые появились благодаря созданной человеком инфраструктуре и развивались вне его контроля. Коллектив, в который входят более 100 ученых, гуманистов и художников, создает дисциплинарный взгляд на процессы антропоцена.

Гюнеш Теркол и Гючлю Озтекин построят праздничное пространство, которое станет местом встречи для посетителей, здесь будут изучаться идеи, возникающие вокруг «Седьмого континента».

Новый проект Илвы Снофрид представляет собой целостное художественное произведение, которое рассматривает среду обитания и жизнь художницы как призму, в которой преломляются три спектра: «дистопия» (смерть), «гетеротопия» (жизнь) и «утопия» (похоть).

Ева Котаткова создаст масштабную инсталляцию, включающую швейный цех, где участники смогут делиться своими историями. «Машиной для восстановления эмпатии» будут управлять люди, занятые шитьем.

Здание Antrepo 5 Фото: IKSV MEDYA/предоставлено пресс-службой биеннале

Также интересна выставка «Лурос» о вымышленной древней цивилизации Нормана Дейли, ушедшего от нас в 2008 году. Над этой воображаемой цивилизацией он работал много лет своей жизни.

Хейл Тенгер создаст иммерсивную и звуковую инсталляцию во дворце Софрония на Бююкаде, летнем доме патриарха Софрония III, в котором потом размещалась государственная средняя школа. Инсталляция будет представлять собой пространство для самоанализа и регенерации.

15-я Лионская биеннале современного искусства

Бывшая фабрика Fagor по производству бытовой техники, Музей современного искусства Лиона, фасад здания парковки Lyon Park Auto, улицы в районе Прескиль

С 18 сентября 2019-го по 5 января 2020 года

Пиа Арке, «Untitled», из серии «Legende I–V» Фото: Soren Arke Petersen/предоставлено пресс-службой биеннале

Темой новой биеннале стала фраза «Там, где вода встречается с водой», взятая из поэмы Раймонда Карвера,— столкновение между биологическими экосистемами и человечеством. По словам директора Изабель Бертолотти, проекты будут исследовать пересечения биологических, экономических и космогонических тем. За наполнение всех площадок, в том числе огромного пространства бывшего завода по производству бытовой техники, в котором сохранился весь индустриальный интерьер, включая станки, отвечает сразу семь кураторов из Palais de Tokyo во главе с президентом Жаном де Луази. Более 50 художников представят в рамках биеннале свои site-specific проекты — результаты совместной работы с фирмами Лиона и региона Овернь-Рона-Альпы. Эти произведения искусства созданы по логистическому принципу коротких цепочек поставок (когда поставщики размещаются как можно ближе к конечному потребителю) и представляют собой результат партнерских отношений с местными промышленными, интеллектуальными и некоммерческим организациями.

Для основного проекта на фабрике Fagor кураторы решили сформировать ландшафт, где посетители будут перемещаться, наблюдать, слышать, взаимодействовать, чувствовать и переживать определенный опыт вместе с художниками. Они выстроили повествование как физическую, визуальную и даже духовную тропу, сойти с которой зрителям не удастся. Начинать осмотр предполагается именно отсюда, дополняя опыт посещением Музея современного искусства и площадок на открытом воздухе, где художники создали свои работы прямо на фасадах домов.

Подготовил Александр Щуренков