В Москве горит женский Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы произошел пожар в одном из жилых зданий женского Богородице-Рождественского монастыря, сообщает корреспондент “Ъ” с места события. По предварительным данным, пострадавших нет.

Площадь возгорания, согласно данным МЧС по Москве, составляет 400 кв. м. Пожар локализован.

Руководитель пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил ТАСС, что причина возгорания могла быть связана со строительными работами. «Да, действительно, горел, почти потушен, в целом все в порядке, никто не пострадал, в причинах разбираются, но, скорее всего, источник пожара связан с проведением строительных работ, со строительной техникой»,— сказал он.

Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей Москвы. Он был основан в 1386 году. Здание, в котором произошел пожар, не является объектом культурного наследия, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия. Памятникам архитектуры, по предварительным данным, ничего не угрожает.