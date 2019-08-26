Центр творческих индустрий откроют в здании бывшей фабрики «Маяк» до конца 2019 года

В Нижнем Новгороде в здании бывшей фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной до конца года планируется открыть Центр творческих индустрий для реализации молодежных проектов. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

«Здесь будут созданы коворкинг-центры, классы для вокала и хореографии, малый и большой конференц-залы, зоны общепита, магазин для реализации продукции. Мы хотим, чтобы художники, исполнители, писатели, поэты и архитекторы нашли в Нижнем Новгороде свое место»,– цитирует ТАСС господина Люлина.

Напомним, решение о создании подобного центра было принято в конце 2017 года. Уже тогда здание бывшей фабрики рассматривалось в качестве возможной площадки. Однако эта же территория рассматривалась под Центральную музыкальную школу (ЦМШ) при Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.