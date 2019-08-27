«Уником партнер» злоупотребил условно

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего гендиректора инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с ценными бумагами клиентов на общую сумму 401 млн руб. Он также обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако суд не усмотрел этого состава преступления. В итоге подсудимый Кузьмин получил наказание в виде четырех лет условно. Потерпевшие намерены обжаловать решение суда, так как вернуть свои деньги суд предложил им в рамках гражданского производства.



В понедельник судья Октябрьского райсуда Екатеринбурга Максим Брагин огласил приговор в отношении бывшего руководителя инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина. Как сообщила сторона защиты, обвиняемому назначили четыре года лишения свободы условно, ему запрещено занимать руководящие должности в коммерческих компаниях три года. «Игоря Кузьмина признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (“Злоупотребление полномочиями”) и оправдали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”)»,— сообщила адвокат Наталья Долгалева, отказавшись комментировать, будет ли обжаловать решение суда.

ООО «Уником партнер» зарегистрировано в апреле 1997 года, являлось старейшим крупным брокером на Урале. Кроме брокерских услуг, компания занималась депозитарным обслуживанием, консалтингом и управлением активами. В ноябре 2014 года Центробанк отозвал у компании лицензию за многочисленные нарушения законодательства о ценных бумагах. Регулятор фиксировал невозврат денег и ценных бумаг клиентов, недостоверную информацию в квартальной отчетности и другие нарушения. С мая 2016 года «Уником партнер» находится в стадии ликвидации. Основным владельцем считался председатель совета директоров компании Николай Тимофеев.

Согласно материалам уголовного дела, в результате невыгодных для организации инвестиционных сделок «Уником партнер» и клиенты понесли ущерб на сумму более 400 млн руб. По версии следствия, с ноября 2012 года по август 2014 года господин Кузьмин вывел 50,5 млн руб. из компании на личные счета по договорам займа. Ранее Октябрьский райсуд вернул прокурору уголовное дело в отношении Николая Тимофеева из-за многочисленных нарушений норм УПК. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями, в результате чего, по версии следствия, компания была признана банкротом, а ее вкладчики потеряли более 340 млн руб. После смерти господина Тимофеева в сентябре 2018 года потерпевшие по его делу пытались приобщить материалы к делу господина Кузьмина. По их мнению, топ-менеджеры компании проводили незаконные сделки по предварительной договоренности.

В рамках уголовного дела в отношении господина Кузьмина было опрошено 188 потерпевших. В прениях сторон представитель прокуратуры запросил для подсудимого реальный срок лишения свободы на восемь лет. Однако суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого несовершеннолетних детей и первое привлечение к уголовной ответственности. «Суд решил, что в действиях обвиняемого не было умысла похитить средства, которые он перевел на свои счета. Судья посчитал, что Игорь Кузьмин предполагал вернуть эти займы, поэтому обвинение в мошенничестве было снято»,— сообщил один из пострадавших клиентов Сергей Тищенков.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что решение об обжаловании приговора примут в течение 10 дней после ознакомления с приговором. Пострадавшие намерены обжаловать решение суда, так как «не получили никаких денежных компенсаций». «Сумма ущерба без учета дивидендов за последние пять лет составляет более 401 млн руб. Мы хотели получить деньги за наши акции, подавали гражданские иски в рамках этого уголовного дела, однако суд посчитал, что они должны быть рассмотрены отдельно»,— сообщил господин Тищенков.

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Дарья Соколова