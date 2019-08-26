Вновь продлено банкротство авиакомпании «Полет»

Арбитражный суд Москвы продлил конкурсное базировавшейся в Воронеже авиакомпании «Полет», сообщается в его определении. Финальная стадия банкротства в ЗАО «Авиакомпания "Полет"» продлена на шесть месяцев, до 5 февраля 2020 года. Ранее процедура уже неоднократно продлевалась.

Столичный арбитраж удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего авиакомпании Бориса Литти, который заявил, что «не завершены все мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве, не реализовано имущество должника, не проведены расчеты с кредиторами».

Первая частная авиакомпания современной России «Полет» добралась до конкурсного производства в апреле 2016 года по иску лизинговой компании «Ильюшин финанс ко». На тот момент в реестре требований было больше 3 млрд руб. Тогда же ее владелец Анатолий Карпов обанкротился как физлицо по иску Россельхозбанка.

Подробнее об авиакомпании — в материале “Ъ-Черноземье” «"Полет" завершился в суде».

Сергей Калашников